Auge in Auge mit der Natur

Dieser Museumsführer stellt die Themengebiete des Senckenberg Naturmuseums in Frankfurt vor und veranschaulicht diese anhand besonderer Highlights (z.B. eine ein Wasserschwein verschlingende große Anakonda).

Das Senckenberg Naturmuseum in Frankfurt ist eines der großen Naturkundemuseen in Deutschland und der Welt und dokumentiert die heutige Vielfalt des Lebens (Biodiversität) und die Entwicklung der Lebewesen (Evolution) sowie die Verwandlung unserer Erde über Jahrmillionen hinweg. Neue Forschungsergebnisse aus allen Bereichen der Biologie, Paläontologie und Geologie werden vorgestellt.

Das Buch ist in drei Teile gegliedert: die Geschichte des Lebens, die Vielfalt des Lebens und die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung als Forschungsinstitut und Ausstellungsort. Es vermittelt einen Überblick über die verschiedenen Abteilungen und dient u.a. auch zur Vorbereitung auf den Museumsbesuch mit Gruppen.

Der Museumsführer ist auch in Klassenstärke lieferbar.