Pflanzliche Naturstoffe

Pflanzen haben sich im Laufe der Evolution aufgrund ihrer sessilen Lebensweise an fluktuierende Umwelt— und Standortbedingungen, an Fraßfeinde, pathogene Bakterien, Pilze und Viren anpassen müssen. Dieser Prozess spiegelt sich in einer erstaunlichen Diversität an Arten aber auch in einer enormen Vielfalt an pflanzlichen Naturstoffen wider. Pflanzen produzieren jährlich rund 170 Milliarden Tonnen Biomasse, darunter viele Rohstoffe die das Interesse der Industrie geweckt haben und deren Bedarf in Zukunft sicher zunehmen wird.

Während sich die meisten Bücher über Naturstoffe bevorzugt mit biogenen Arzneistoffen befassen und die Brauchbarkeit dieser Verbindungen hinsichtlich ihrer medizinischen Anwendungen betrachten, ist das Buch des Chemikers und Materialwissenschaftlers Lucien F. Trueb ausschließlich auf pflanzliche Produkte fokussiert, die unseren Alltag bestimmen. In unserer hochtechnisierten Welt nutzen wir eine fast kaum überschaubare Fülle synthetischer Stoffe, die seit Mitte des 20. Jahrhunderts in den Laboratorien der Materialwissenschaftler und Chemiker entstanden sind. Es handelt sich dabei primär um Kunststoffe, Synthesefasern, Metalllegierungen, Keramiken und Gläser. Trotz der Allgegenwart dieser modernen Materialien und den damit verbundenen Problemen (Müll, Entsorgung, Recycling) sind wir auch weiterhin in hohem Maße von pflanzlichen Naturprodukten abhängig. Denn ohne diese aus Pflanzen gewonnenen Fasern, Elastomere, Hydrokolloide, Alkohole, Öle, Wachse, Harze und Energieträger wäre unser Alltag völlig undenkbar.

Das 189 Seiten umfassende mit 78 Farbbildem ausgestattete Buch behandelt in lexikonartiger Weise zahlreiche Werkstoffe. Ein umfassendes Kapitel ist dem nachhaltigen Rohstoff Holz gewidmet. Hier werden Aspekte der Forstwirtschaft, Herstellung von Verbundwerkstoffen, Zellstoffgewinnung, Korknutzung, Holzkohleproduktion dargestellt und wirtschaftlich wichtige Hölzer (36 Baumarten) im Hinblick auf Anbau, Gewinnung, Eigenschaften und Verwendung charakterisiert. Weitere Kapitel befassen sich mit pflanzlichen Fasern (z.B. Baumwolle, Kapok, Kokos, Hanf, Ramie, Jute, Manilahani), Elastomeren (z.B. Balata, Guayule, Kautschukbaum - Latexgewinnung, Gummiproduktion), Verdickungsmitteln (z.B. Agar-Agar, Algine, Carrageen, Pektine, Stärke usw), Alkoholen und einer Vielfalt an Ölen (z.B. Erdnussöl, Rizinusöl, Jojobaöl incl. ätherische Öle). Breiten Raum nehmen auch die Ausführmengen zu Wachsen, Harzen und Gummen, Gerbstoffen, Farbstoffen, verschiedenen weiteren Naturstoffen (Schädlingsbekämpftmgsmittel wie Nicotin und Pyrethroide), und pflanzlichen Energieträgern (Biotreibstoffe — Ethanolproduktion, Biogas, Holzvergasung) ein. Im abschließenden Teil widmet sich der Autor noch den schnell wachsenden Energiepflanzen (z.B. Silphie (Silphium perfolitaum), Jatropha, Miscanthus oder Sudangras (Sorghum x drummondii)) deren Gewinnung, Verarbeitung und Nutzen für den Menschen zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Das Buch richtet sich bevorzugt an jene Leser, die sich für die mehr technische Anwendung pflanzlicher Rohstoffe interessieren und sich einen schnellen Überblick auf diesem Gebiet verschaffen wollen. Es kann vor allem Lehrenden im Bereich der Botanik, Chemie und Materialwissenschaften empfohlen werden, aber auch Schüler, Studenten und an Umwelt interessierte Laien werden an diesem Streifzug durch die Welt der pflanzlichen Rohstoffe Gefallen finden. Literaturangaben im Anhang zu den einzelnen Kapiteln und ein ausführlich gehaltenes Inhaltsverzeichnis (ergänzt durch ein detailliertes Stichwortregister) ermöglichen es dem Leser, die jeweils interessierenden Naturstoffe problemlos aufzufinden.

G. Heubl

Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft 85, 2015