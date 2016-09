Die klassische Einteilung der Mathematik in Elementarmathematik und Höhere Mathematik krankt an der unbefriedigten Abgrenzung der Lehrinhalte beider Gebiete voneinander.

Oft hört man an den Schulen, in denen üblicherweise die Elementarmathematik gelehrt wird, den Satz: „Das verstehen Sie jetzt noch nicht – das wird Ihnen später im Studium erklärt.“ Und dann zu Beginn des Studiums an der Hochschule oder Universität, wo die Höhere Mathematik beginnt, hört der Studienanfänger zu seinem Erstaunen: „Das kennen Sie ja schon von der Schule – das wird hier vorausgesetzt.“

Der Leidtragende ist auf jeden Fall der Studienanfänger und ein Großteil der Schwierigkeiten im Fach Mathematik, die für ihn beim Übergang von der Schule zur Hochschule erfahrungsgemäß auftreten, ist auf die ungenügende Kontinuität zwischen Elementarmathematik und Höherer Mathematik zurückzuführen. Es fehlt das Bindemittel zur Überwindung dieser Diskrepanz, es fehlt eine Mittlere Mathematik.

Viele Hochschulen versuchen deshalb, durch Vorbereitungslehrgänge oder Brückensemester die Lücke zwischen Elementarer und Höherer Mathematik zu schließen. Aus diesem praktischen Bedürfnis heraus ist dieses Lehr- und Übungsbuch der Mittleren Mathematik entstanden. Es wurde über mehrere Jahre bei der Vorbereitung ausländischer Studierender auf ein Hochschulstudium in Deutschland erprobt und es gelang stets, die bei Ausländern besonders starken Niveauunterschiede im Fach Mathematik so auszugleichen, dass kaum Probleme zu Beginn der Höheren Mathematik im Studium auftraten.

Der Aufbau der 26 Lektionen der Mittleren Mathematik folgt nach dem Prinzip der Triplizität: a) Lehrervortrag und Erklärung eines in sich abgeschlossenen mathematischen Themas b) Selbststudium des schriftlich fixierten Vortrages mit Fragenbeantwortung c) Lösen von Übungsaufgaben und Problemdiskussion der Lektion im Seminar In den ersten Lektionen der Mittleren Mathematik werden Mengenlehre, Logik, Rechenoperationen und Zahlenbereiche behandelt. In den nachfolgenden Lektionen wird die Differenzialrechnung vorbereitet. Dabei wird deutlich gemacht, welch große Bedeutung die Zahlenfolgen bei der Begründung der Infinitesimalrechnung spielen. Schwerpunkt der Lektionen 10–15 ist die Differenzialrechnung mit ihren Anwendungen. Die Lektion 16 beschäftigt sich mit der Kombinatorik und dem Wahrscheinlichkeitsbegriff im Modell von Bayes. Anschließend in den Lektionen 17–21 wird die Integralrechnung mit ausgewählten Anwendungen behandelt. Die letzten Lektionen widmen sich den Matrizen, den Determinanten, den Vektoren und der analytischen Geometrie. Zur Kontrolle der Lehrinhalte dienen Klausurvorbereitungen und Klausuren nach jeweils etwa vier Lektionen und am Ende sieben Prüfungsbeispiele zur Vorbereitung auf die Prüfung. Das selbständige Lösen und Durchdenken dieser Aufgaben und Probleme ist weit mehr als die passive Aneignung der Lehrinhalte.

Wenn manchem Studierenden gerade das Lösen der praktischen Anwendungsaufgaben größere Schwierigkeiten bereitet, so garantiert das „Sich- Reinknien“ in das Problem, die Zähigkeit und Selbständigkeit beim Lösen der Aufgaben auch den größten individuellen Gewinn. Und dieser Gewinn zahlt sich auch in den Fächern aus, die die Anwendung der Mathematik erfordern.

Alle mit der Mittleren Mathematik gemachten Erfahrungen in den letzten Jahren zeigen, dass die Kluft zwischen Elementarer und Höherer Mathematik auf ein Minimum herabgesetzt werden konnte und dass diejenigen, die sich damit auf ein Studium vorbereitet haben, einen wesentlich höheren Leistungsdurchschnitt als die übrigen Studierenden hatten, und das nicht nur im Fach Mathematik.

Möge in Zukunft der Satz „Das kennen Sie ja schon – das wird hier vorausgesetzt“ keine langen Gesichter und großes Erstaunen bei Studienanfängern hervorrufen, sondern Zustimmung finden und freudige Erinnerung an längst bekannte Tatsachen.