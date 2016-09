Wenn man als Bodenkundler das Buch Glazialgeomorphologie von Roland Baumhauer und Stefan Winkler ernst nehmen würde, müsste man sich von vielen lieb gewonnenen Vorstellungen und Begrifflichkeiten trennen. Vertraute Konzepte von der „glazialen Serie“ und „Stauchendmoräne“ werden da ebenso in Zweifel gezogen wie die Begriffe „Grundmoräne“ und „Geschiebe“. In ihrem Studienbuch der Geografie versuchen die beiden Autoren einen Spagat zwischen einem deutschsprachigen Lehrbuch und einer Reflektion, die den aktuellen internationalen Forschungsstand auf diesem Gebiet wiedergibt. Sie haben dem Buch eine sehr klare Struktur gegeben.

Im ersten Kapitel wird die Kryosphäre in ihrer räumlichen und zeitlichen Entwicklung dargestellt. Dabei halten sich die Autoren nicht lange mit prosaischen Beschreibungen von der Faszination der Gletscher und massiver Eisschilde auf, sondern überhäufen den Leser auf der ersten halben Seite mit Definitionen von Fachbegriffen: Landeis, Meereis, sedimentäres Eis, magmatisches Eis, Injektionseis, Segregationseis, Aggregationseis, Poreneis, Intrusiveis, Eislinsen, Kammeis, Nadeleis, Eiskeile und Permafrost. Wer an dieser Stelle das Buch nicht schon weggelegt hat, wird mit einer ausführlichen und verständlichen Darstellung der komplexen Wechselwirkungen zwischen Klima, Meeresströmungen und Eisdynamik auf der Basis aktueller Literatur belohnt. Dabei gelingt den Autoren – wie auch an vielen anderen Stellen – eine gute Balance zwischen Übersichtlichkeit und den für das Verständnis wichtigen Details.

Das zweite Kapitel beschreibt die „Glaziologischen Grundlagen der Glazialgeomorphologie“. In knapper, aber übersichtlicher Form werden die Dynamik von Gletschern mit ihren physikalischen Eigenschaften und die wichtigen Gletschertypen dargestellt. Wichtig für das weitere Verständnis ist an dieser Stelle die Beschreibung glazialer Debris-Kaskaden. In Kapitel zwei zeigt sich allerdings auch, dass die Anschaulichkeit der im ganzen Buch vorherrschenden Schwarz-Weiß-Darstellungen begrenzt ist. Insbesondere die mit viel Sorgfalt ausgesuchten, überwiegend von Stefan Winkler selbst gemachten Fotos wirken als Schwarz-Weiß-Aufnahmen teilweise unverständlich und antiquiert. Es ist nicht nachvollziehbar, warum ein Verlag nicht, wie in aktuellen Lehrbüchern üblich, ein neues Buch mit hochwertigen Farbfotos ausstattet.

Kapitel drei beginnt mit einer ausführlichen Definition und Begründung der verwendeten Begriffe. Die Neudefinitionen orientieren sich dabei an der aktuellen englischsprachigen Literatur. Dabei wird von den Autoren nahegelegt, beispielsweise auf die Begriffe Stauchendmoräne, Geschiebe, glaziär oder glazigen zu verzichten. Die Umbenennungen sind teilweise gut begründet und fundiert, da sich der Stand der Erkenntnisse weiterentwickelt hat, teilweise wirken sie aber auch etwas gewollt.

Den Hauptteil des Buches macht das vierte Kapitel aus, in dem die glazialen Oberflächenformen gegliedert nach ihrer Größe (Mikro-, Meso- bzw. Makroformen) dargestellt werden. Dabei wird viel Wert auf den aktuellen Wissensstand sowie die Neudefinitionen der Begrifflichkeiten gelegt. Die Autoren verfolgen dabei auch hier ganz konsequent das Konzept, die in der aktuellen Literatur üblichen englischen Fachbegriffe auch im Deutschen zu verwenden. Statt „Stauchendmoräne“ sprechen sie von „push moraines“ oder „thrust moraines“, statt „Ausschmelzen“ wird „melt out“ benutzt, statt „Absetzen“ „lodgement“. Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist die Nähe zur aktuellen Literatur, die die Autoren sehr klar, übersichtlich und informativ darstellen. Dies ist sicherlich einer der größten Vorzüge dieses Buches. Es ist insbesondere in Kapitel 4 teilweise mehr ein Review des aktuellen Wissensstandes als ein Lehrbuch. Sehr informativ, aber teilweise mit zu wenig Erläuterungen und anschaulichen Darstellungen grundlegender Zusammenhänge. Aus der gehäuften Verwendung von Anglizismen resultiert eine schlechte Lesbarkeit, weil der Sprachfluss immer wieder unterbrochen wird.

Das Buch eignet sich aus meiner Sicht nicht als Einführung in das Themengebiet. Zu diesem Zweck lassen sich allgemeine Lehrbücher der Geomorphologie besser verwenden. Es liefert aber sehr gute Übersichten der Forschung in den einzelnen Themenschwerpunkten und eignet sich daher vor allem zur Vertiefung. Ob sich das von den Autoren vorgeschlagene glazialgeomorphologische Vokabular im deutschsprachigen Raum durchsetzen wird und ob wir als Bodenkundler und Standortkartierer demnächst unsere gewohnten Begrifflichkeiten aufgeben und umlernen müssen, wird die weitere Auseinandersetzung um das Thema zeigen.

Martin Jansen, Göttingen

forstarchiv 86. Jg. (4), Juli/August 2015, Seite 118