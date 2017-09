Kalifornien II

Einleitung 1

Teil I Geologische Übersicht 5

1. Die geologische Geschichte Nordkaliforniens 5

1.1 Kaliforniens früheste geologische Geschichte 7

1.2 Der passive Kontinentalrand 9

1.3 Pangaa 10

1.4 Der Wechsel vom passiven zum aktiven Kontinentalrand 11

1.5 Vulkane und Terrane: Der aktive Kontinentalrand 12

1.6 Mal flacher mal steiler - das unstete Eintauchen der Farallon

Platte 15

1.7 Der Kontakt mit dem Ostpazifischen Rucken 16

1.8 Übersicht zu den geologischen Provinzen Sudkaliforniens 18

2. Die San Andreas Verwerfung in Nordkalifornien 20

2.1 Das San Francisco Beben vom 18. April 1906 23

2.2 Das Loma Prieta Beben vom 17. Oktober 1989 25

2.3 Das nächste Big One 27

2.4 Die Entstehung der San Andreas Verwerfung 29

2.5 Wie gros ist der Versatz an der SAV? 33

2.6 Cascadia Megathrust 35

2.7 Achtung Tsunami 37

2.8 Die nördliche San Andreas Verwerfung 38

2.9 Das kriechende Segment 41

2.10 Salinian Block 42

2.11 Fort Tejon Beben von 1857 43

2.12 Die SAV in Südkalifornien 45

Exkursionen zur San Andreas Verwerfung 46

Carrizo Plain National Monument 46

Parkfield - The Earthquake Capital of the World 48

Hayward Verwerfung 49

Weitere Reiseziele zur San Andreas Verwerfung 52

Teil II - Die geologischen Sehenswürdigkeiten 53

3. Klamath Mountains 55

3.1 Die Entschlüsselung eines geologischen Puzzles 57

3.2 Terrane der Klamath Mountains 58

3.3 Josephine Ophiolith 61

Geologische Sehenswürdigkeiten 63

Shasta State Historic Park 63

Lake Shasta Caverns 65

Castle Crags State Park 66

Weaverville 67

Smith River National Recreational Area 69

4. Junger Vulkanismus: Kaskaden und Modoc Plateau 71

4.1 Das Modoc Plateau und angrenzende Gebiete 72

4.2 Flutbasalte und Yellowstone Hot Spot 76

4.3 Cascade Ranges 77

4.4 Geologische Geschichte der Cascade Ranges 80

Geologische Sehenswürdigkeiten 82

Spatter Cones Nature Trail und Subway Cave 82

Medicine Lake Volcano 83

Lava Beds National Monument 86

Mammoth Crater 87

Schonchin Butte 88

Fleener Chimneys 88

Lavahöhlen 89

Lava Tube Loop 91

Petroglyph Point 92

Modoc War 93

Lassen Volcanic National Park 94

Lassen Peak 97

Devastated Area Interpretive Trail 99

Cinder Cone 100

Chaos Crags und Chaos Jumbles 102

Bumpass Hell 103

Sulphur Works 105

Devils Kitchen, Boiling Springs Lake und Terminal Geyser 106

McArthur-Burney Falls Memorial State Park 107

Mount Shasta Recreational Area 108

Mount Shasta 109

Panther Meadows 112

Black Butte 113

Mount Shasta Magic Mountain? 114

5. Central Valley 115

5.1 Wasser im Great Valley 119

5.2 Geologie des Central Valleys 121

5.3 Öl- und Gasvorkommen im Central Valley 125

5.4 Keil oder nicht Keil - das ist hier die Frage 127

Geologische Sehenswürdigkeiten im Central Valley 129

Kettleman Hills 129

Wheeler Ridge 130

Sutter Buttes 131

Great Valley Grasslands State Park 134

Kern County Museum 134

Napa Valley 135

Exkurs American Viticultural Area 138

Wie schmeckt kalifornische Erde? 139

Klima und Topographie 143

Die Kunst des Winzers 144

Mt. St Helena - Robert Louis Stevenson State Park 144

Castello di Amorosa 146

Sterling Vineyards 147

Diamond Creek Vineyards 148

Nickel and Nickel Vineyards 148

Long Meadow Ranch 148

6. Die Coast Ranges 149

6.1 Franziskanischer Komplex 151

6.2 Salinian Block 154

6.3 Die Entstehung der modernen Coast Ranges 155

Geologische Sehenswürdigkeiten in den Coast Ranges 156

San Francisco und Umgebung 156

Die San Francisco Bay 159

Alcatraz 162

Fort Point - Baker Beach 163

Wanderung von der Golden Gate Bridge zum Baker Beach 164

Cliff House und Sutro Baths 166

Twin Peaks 167

Marin Headlands 169

Fort Funston 171

Mount Diablo State Park 172

Black Diamond Mines Regional Preserves 175

Los Trancos Open Space Preserve - Earth Quake Trail 176

Point Reyes Peninsula 177

Agate Beach County Park 180

Die Küste zwischen San Francisco und Santa Cruz 181

Monterey Bay 183

Morro Rock 185

Moonstone Beach 187

Pinnacles National Park 187

New Almaden Quicksilver County Park 190

Patrick's Point State Park 193

Salt Point State Park 194

Petrified Forest 196-Clear Lake Volcanic Field - Vulkanismus in den Coast

Ranges 196

Benitoit - der "Staats-Edelstein" Kaliforniens 199

Big Sur: San Simeon bis Carmel 201

Point Lobos State Reserve 201

Julia Pfeiffer Burns State Park 201

Redwood National Park 202

7. Sierra Nevada 205

7.1 Die Überquerung der Sierra Nevada 206

7.2 Die Geologie der Sierra Nevada 207

7.3 Nördliche Sierra Nevada - Der westliche metamorphe Gürtel 208

7.4 Die Entstehung des Sierra Nevada Batholiths 213

7.5 Roof Pendants - Zeugen der vulkanischen Bedeckung 216

7.6 Die Hebung der Sierra Nevada 217

7.7 Wo ist die Wurzel? 219

7.8 Der letzte Schliff 220

7.9 Die Sierra Nevada als Mikroplatte 224

Geologische Sehenswürdigkeiten der Sierra Nevada 225

Sequoia und Kings Canyon National Park 225

Giant Sequoias - Die letzten Riesen 229

Tagesausflug in den Kings Canyon 231

Tropfsteinhohlen im Granitgebiet 233

Boyden Cavern im Kings Canyon National Park 233

Crystal Cave 234

Lodgepole Village - Wanderung zu den Tokopah Falls 234

Morro Rock und Hospital Rock 235

Der Yosemite Valley Nationalpark 236

Geologie des Yosemite Valley 239

Bruche und Exfoliation 242

Herausbildung der Taler durch Flusse und Gletscher 243

Achtung Steinschlag! 246

Geologische Sehenswürdigkeiten im Yosemite Valley

National Park 248

Bridalveil Fall 248

El Capitan 249

Yosemite Falls 250

Royal Arches 251

Half Dome 252

Little Yosemite Valley 253

Sentinel Dome und Taft Point 254

Washburn Point und Glacier Point 256

Tuolumne Meadows - Tioga Pass 256

Tenaya Lake und Olmsted Point 258

Lembert Dome 259

Pothole Dome 260

Tioga Lake und Dana Meadows 260

Ellery Lake 261

Lake Tahoe 262

D. L. Bliss State Park 265

Eagle Rock 267

Fallen Leaf Lake & Angora Lakes 268

Mega-Erdrutsch im Lake Tahoe 269

Emerald Bay 269

8. Gold! - Eine Reise entlang des Mother Lode 271

8.1 Entstehung der Goldlagerstatten 278

Geologische Sehenswürdigkeiten 280

Donner Pass 280

Sierra City und Big Bear Lake 283

Table Mountain 285

Malakoff Diggins State Historic Park 286

Grass Valley 287

Marshall Gold Discovery State Historic Park 289

Placerville 291

Jackson 291

Hohlensysteme der westlichen Sierra Nevada 293

Black Chasm Cavern 293

California Caverns 294

Moaning Cavern 295

Mercer Cavern 296

Columbia State Historic Park 296

Melones Verwerfung in Coulterville 298

California State Mining and Mineral Museum in

Mariposa 299

Glossar 301

Literatur 306

Sachregister 323

Ortsregister 327