Metallographisches, Keramographisches, Plastographisches Ätzen

Zur sicheren Beurteilung eines Gefüges ist eine sorgsame und sachgerechte Präparation erforderlich. Kaum ein anderes Thema als das Ätzen spielt dabei eine herausragende Rolle. Es ist immer wieder faszinierend, mit welcher Geduld und praktischen Erfahrung Autoren ihre Ätzrezepte der Branche zur Verfügung stellen. Angelika Schrader hat wohl eines der ersten Ätzbücher veröffentlicht. Doch das ist mehr als 60 Jahr her. Seit dieser Zeit haben sich nicht nur die Ätzverfahren weiterentwickelt, es sind auch völlig andere Werkstoffe entstanden. So beschreibt dieses hilfreiche und umfangreiche Buch auch nicht nur die Kontrastierverfahren für Metalle, sondern auch für Keramiken und Kunststoffe.

Kaum ein anderer Name lässt sich so eindeutig mit der Entwicklung von Ätzmethoden verbinden, wie der Autor dieses Buchs, Prof. Günter Petzow. Sein Jahrzehnte langes Wirken in der Metallographie hat unzählige Möglichkeiten aufgezeigt, Gefüge metallographischer Schliffe zu entwickeln.

Dieses Buch darf in keinem Metallographielabor fehlen.

The Heat Treatment Market - Der Wärmebehandlungsmarkt 1/2009 S. 14