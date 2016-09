Stadtnatur im Wandel - Artenvielfalt in Frankfurt am Main

Der Titel klingt bescheiden und lässt zunächst an ein Faltblatt einer Naturschutzbehörde denken. In Wirklichkeit handelt es sich um einen ausführlichen und fachlich anspruchsvollen Naturführer. Behandelt werden die Organismengruppen Gefäßpflanzen, Pilze, Libellen, Schmetterlinge, Fische sowie der Feldhamster. Es wird auf die Erforschungsgeschichte dieser Gruppen im Raum Frankfurt am Main eingegangen, den Verlust und den Zugewinn von Arten sowie die Ursachen dafür. Entwicklungstendenzen und Maßnahmen des Naturschutzes werden aufgezeigt und erläutert. Dabei findet keine Beschränkung auf allgemeine Aussagen statt, sondern alles wird anhand von konkreten Beispielen aus der Frankfurter Flora und Fauna erläutert. Auch Fachbegriffe wie „Neoendemit“, „Neomyzet“, „Anökophyt“ oder „lebendes Fossil“ werden meist anhand eines Beispiels erklärt. In der Regel ist sowohl der wissenschaftliche als auch der deutsche Name genannt. Viele der besprochenen Arten sind in Farbbildern dargestellt. Komplette Artenlisten der Pilze, der Libellen und der Fische im Stadtgebiet von Frankfurt sind im Tabellenanhang zu finden. Bei den Gefäßpflanzen werden lediglich Artenlisten näher behandelter Gruppen wie Ackerwildkräuter oder verwilderte Geophyten gebracht. Hier wird in einem kurzen Kapitel auf die Online-Flora der Gefäßpflanzen von Frankfurt am Main eingegangen, deren Funktionen und Besonderheiten werden an Beispielen erläutert und es wird darauf hingewiesen, dass dort jederzeit eine komplette und gleichzeitig laufend aktualisierte Artenliste heruntergeladen werden kann.

In einem größeren Kapitel werden besonders artenreiche und interessante Bereiche im Stadtgebiet mit ihren wichtigen und wertgebenden Allen vorgestellt. In einem weiteren Kapitel werden Wanderungen an der Nidda vorgeschlagen, und es wird auf die dort zu erwartenden Besonderheiten oder allgemein Wissenswertes eingegangen. Ein Ausblick auf den Wandel der Natur in Frankfurt in Hinsicht auf cen Klimawandel und die weitere Stadtplanung rundet das Werk ab.

Trotz der Auswahl und Beschränkung auf einen bestimmten Umfang an Organismengruppen und Themen bietet das Werk eine Fülle an fundierten Informationen und Details. Das Buch ist von Fachleuten auf hohem, sachkundigem Niveau '¿¿schrieben, liest sich aber keineswegs „trocken“, sondern lädt zum Schmökern ein. Für an Flora und Fauna Interessierte, die in Frankfurt am Main unterwegs sind, : . das Werk nur zu empfehlen. Außenstehende, für die Frankfurt eine Großstadt mi: einem noch größeren Flughafen ist, in der Natur keinen Platz hat, werden eines Besseren belehrt und lernen diese Metropole von einer ganz anderen Seite kennen.

Wolfgang Diewald, Straubing

HOPPEA 76