Savanne - Lebensraum für Pflanzen, Tiere und Menschen

Savannen gehören als charakteristische tropische Pflanzenformationen zu den Hotspots der Biodiversität, bei uns vor allem als Lebensraum vieler Großtiere weithin bekannt. In Frankfurt gibt es seit längerer Zeit verschiedene Forschungsprojekte in Westafrika in enger Kooperation von Senckenberg und Universität, so im Zentrum für interdisziplinäire Afrikaforschung. Aus deren Erfahrungen und Forschungsergebnissen ist eine Ausstellung, "Lebensraum Savanne" im Palmengarten entstanden, zu der das vorliegende kleine Buch eine Begleitung mit vielen Grundlagen und aktuellen Fragen bildet, die auch für sich alleine eine interessante Zusammenstellung ergeben, angereichert mit vielen farbigen Abbildungen und Fotos. Im ersten Teil geht es um die Entstehung und Dynamik der Savannen als Natur- und Kulturlandschaft, um ihre Pflanzen und Tiere und deren Erforschung. Der zweite Teil ist den Menschen gewidmet, von der Wiege der Menschheit vor Jahrmillionen bis zur heutigen Bevölkerung. Natürliches Nabrungsangebot, Kulturpflanzen, traditionelle Medizin u. a. werden vorgestellt. Abschließend werden aktuelle Probleme und Zukunftsaussichten erörtert, wobei Klimawandel ebenso wie intensivierte Landnutzung besondere Probleme bereiten. Savannen gehören zu den "Biodiversitäts-Kipppunkten", wo sich manche Veränderungen kaum rückgängig machen lassen. So werden auch Rettungsmöglichkeiten diskutiert. Mit 10,90 € ist das handliche Buch sehr günstig zu erwerben.

Hartmut Dierschke

Tuexenia 36