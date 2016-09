Geologie von Brandenburg

Brandenburg wurde einst scherzhaft als die „Streusandbüchse des Heiligen Römischen Reichs“ bezeichnet. Dies rührt von den oberflächlich weit verbreiteten sandigen Böden her. Einblicke in den geologischen Untergrund sind aufgrund der flachen Morphologie und der mächtigen Überdeckung mit quartären Bildungen sehr beschränkt. Die letzte zusammenfassende Darstellung über dieses Gebiet datierte aus dem Jahr 1922. Seither haben die Kenntnisse über die Geologie Brandenburgs dramatisch zugenommen. Dies rührt einerseits von künstlichen Großaufschlüssen in Braunkohletagebauen und andererseits von den zahlreichen, mitunter extrem tiefen Rohstofferkundungsbohrungen aus der DDR-Ära, die als Staatsgeheimnis angesehen wurden und daher in der Regel nicht publiziert werden durften. 50 Fachautoren unter Federführung von Werner Stackebrandt und Dietrich Franke haben nun den gegenwärtigen Wissensstand in einem über 800-seitigen Werk zusammengefasst. Es gliedert sich in 10 Kapitel, in denen neben der Strukturentwicklung des Norddeutschen Beckens und seines variszischen Unterbaus auch das Rohstoff- und Ressourcenpotenzial, der tektonische Bau mit Salz- und Glazialtektonik, die jüngere Landschaftsentwicklung und sogar die Verbreitung verschiedener Bodentypen nicht zu kurz kommen. Mit der Grundwasserversalzung im Kontext permischer Salzdiapire oder der Problematik saurer Oberflächenwässer in ehemaligen Braunkohletagebauen werden aktuelle Themen angewandter Ingenieur- und Hydrogeologie nicht ausgeklammert. Geophysikalische und geochemische Untersuchungsergebnisse sowie die Vorkommen von Georessourcen (z.B. die bedeutende, noch unverritzte Kupferschiefer-Lagerstätte von Spremberg in der Lausitz) und Geopotenzialen (z.B. zur Speicherung von CO2 im Untergrund) sind ausführlich dargestellt. Ein reich bebildertes Kapitel ist den Geotopen und Naturlandschaften Brandenburgs gewidmet. Die dem Buch zugrundeliegenden, tabellarisch zusammengefassten stratigraphischen Grundlagen werden in einem Beitrag von M. Menning, bis 2015 Vorsitzender der Deutschen Stratigraphischen Kommission, in verständlicher Form erläutert. Dieses Kapitel im Besonderen besitzt eigentlich weit überregionale Bedeutung und ist für alle stratigraphisch oder regionalgeologisch arbeitenden Wissenschaftler lesenswert. Der tiefere Untergrund Brandenburgs – das Stadtgebiet von Berlin eingeschlossen – ist erdgeschichtlich äußerst vielfältig. Die ältesten, in der Lausitz sogar über Tage aufgeschlossenen Schichtfolgen datieren in das Ediacarium. Kambrische Schichten sind sogar im Untergrund weit verbreitet und in Bohrungen fossilführend belegt, wogegen das Devon nur ganz punktuell sicher nachweisbar ist. Die sedimentäre Schichtenfolge wurde in jüngster Vergangenheit oft mit neuen Formationsbegriffen gegliedert, die hier erstmals in ihrem Zusammenhang dargestellt werden. Mitunter ist dieser Prozess noch nicht abgeschlossen. Der Abschnitt über den Muschelkalk sticht leider durch häufig falsche Schreibweisen von Fossilnahmen und Fehlformatierungen hervor. Dieser Abschnitt ist umso wichtiger, da mit dem riesigen Steinbruch von Rüdersdorf der einzige Übertageaufschluss im Muschelkalk Brandenburgs vorliegt. Der Bearbeitungsstand der Gesteinsabfolgen und deren Fossilbestands ist uneinheitlich, weswegen im Jurakapitel ausdrücklich auf die dort teilweise überholte Taxonomie hingewiesen wird, die aus den Originalarbeiten zitiert wird. Die Stilblüte über „leitfähige Ammoniten“ sorgt für etwas Heiterkeit in die ansonsten eher trockene, wissenschaftlich Materie. Einer der Schwerpunkte des Buchs ist neben dem Tertiär mit seinen Braunkohlenflözen naturgemäß das Quartär mit seinen äußerst komplexen und oft kontrovers interpretierten eiszeitlichen und zwischeneiszeitlichen Schichtenfolgen, das auch wissenschaftshistorisch von großer Bedeutung ist. Ein sehr ausführliches Literaturverzeichnis ermöglicht dem an Details interessierten Leser die weitere Recherche. Etwas kurios ist freilich die Zitierweise innerhalb des Texts, wo unnötigerweise die Initialen der Autoren mitgeschleppt werden. Die Illustrationen sind bis auf wenige Ausnahmen durchwegs in Farbe und in guter Qualität reproduziert, was deren Anschaulichkeit meistens erhöht, in einigen Fällen allerdings durch zu intensive Farben erschwert. Für manche Profil- und Tabellendarstellungen ist eine Leselupe unerlässlich. Sehr hilfreich ist die Hervorhebung wichtiger Sachbegriffe im Text durch Fettdruck. Das abschließende Sachwortregister enthält darüber hinaus aber zahlreiche weitere, völlig überflüssige Begriffe, wogegen ein Ortsregister, das weit sinnvoller gewesen wäre, fehlt. Das Buch schließt eine wichtige Informationslücke zur Kenntnis des geologischen Untergrunds in Ostdeutschland, an dem kein Wissenschaftler oder sonst an der Geologie Brandenburgs Interessierter, der sich ernsthaft damit befassen möchte, vorbeikommt. Trotz der genannten kleinen Unzulänglichkeiten ist das Gesamtwerk insgesamt als sehr gelungen zu bewerten und seinen Preis angesichts des Umfangs und der enthaltenen Fülle an Informationen wert.

Günter Schweigert

FOSSILIEN Heft 2016/2