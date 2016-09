Struktur und Dynamik der Elbe

28 interdisziplinäre Forschungsvorhaben im Verbund „Elbe—Ökologie“ haben sich seit Anfang der l990er Jahre mit der „Flusslandschaft der Elbe im gesamten deutschen Raum sehr viellältig und weitreichend befasst. Die Ergebnisse sind in einer zehnbändigen Buchreihe veröffentlicht. Ein zentraler Bereich ist in dem sehr gewichtigen. großformatigen Doppelband 2/3 zusammengestellt. Zahlreiche Arbeiten vermitteln in vielen Einzelkapiteln Ergebnisse, Diskussionen, Konzepte und Vorausschauen zu einem breiten Fragenspektrum. So fällt es schwer, hier einen kurzen Einblick zu geben. Band 2: Im ersten Teil des Buches geht es um 10 Verbundvorhaben, mit dem Ziel einer nachhaltigen Weiterentwicklung des Flusses, aufbauend auf jetzigen Kenntnissen. Natürliche Struktur und Flussdynamik und ihre Auswirkungen, verbunden mit Maßnahmen zur Unterhaltung der Bundeswasserstraße, stehen im Vordergrund und werden aus verschiedenen Blickrichtungen dargestellt. Erörtert werden u. a. Sohlenerosion, Auswirkungen von Buhnen, Verbesserung des Potenzials anthropogener Uferstrukturen, auch Deichrückverlegungen und Hochwasserschutz. Biologische Themen stehen etwas zurück, sind aber oft eingestreut (Flora, Vegetation, einzelne Tiergruppen). Es ergeben sich Leitbilder und Konzepte für, aber auch Konflikte bei der nachhaltigen Entwicklung des Flussbereichs. Band 3: Dieser Teil ist stärker biologisch orientiert. Es geht um umweltverträgliche Entwicklungen der Elbauen und deren Steuerungsmöglichkeiten im Rahmen von Land- und Forstwirtschaft sowie von Konfliktpotenzial aus Schadstoffbelastungen, Kiesabbau, Tourismus. Auch ein ökologisch ausgerichteter Hoch- wasserschutz gehört dazu. Einzelthemen sind z. B. die Bedeutung der Weichholzauengehölze oder die Altarm- und Altwasserrevitalisierung. Zur naturschutzfachlich angepassten Nutzung gehören auch Kostenfragen. Schließlich gibt es Handlungsempfehlungen für Wasserwirtschaft, Hochwasserschutz und Landnutzung. Am Ende des Doppelbandes stehen ein langes Literaturverzeichnis (49 S.) sowie eine Übersicht und Erklärungen von Abkürzungen und Fachbegriffen (28 S.). Die Ergebnisse wurden vorwiegend in ruhigen Zeiten der Elbe erarbeitet. Mit Beginn stärkerer und häufigerer Hochwasser seit 2002 haben sie eher noch an Aktualität gewonnen. Es war also ein voraus- schauendes Forschungsvorhaben, das für die weitere nachhaltige Entwicklung des Elbtales von großem Nutzen sein dürfte. So ist das Buch (86,80 €) eine reichhaltige Quelle von Themen, Ergebnissen und zukunftsgerichteten Konzepten für Praktiker und Wissenschaftler, die sich mit Flusstallandschaften und deren weiterer ökologisch fundierter Entwicklung befassen.

Band 2: Struktur und Dynamik der Elbe

1 Einleitung und Zielsetzung 3

Sebastian Kofalk, Petra Faulhaber, Matthias Scholten und Ralf Baufeld

2 Flusslandschaft Elbe: Struktur, Dynamik und Nutzung im Überblick 9

2.1 Entwicklung und heutiger Zustand von Fluss und Aue 9

René Schwartz, Sebastian Kofalk, Matthias Scholten, Petra Faulhaber und Mathias Scholz

2.1.1 Einzugsgebiet und Flusslauf 9

2.1.2 Geologische Entwicklung des Elbtales 13

2.1.3 Auenböden 16

2.1.4 Historische Entwicklung der Elbaue 20

2.1.5 Entwicklung der strombaulichen Maßnahmen an der Elbe 22

2.1.6 Folgen von Deichbau und strombaulichen Maßnahmen für den heutigen Zustand der Flusslandschaft Elbe 26

2.1.7 Schutz der Elbe und ihrer Auen 30

2.2 Gewässerform und Strukturen entlang des Flusslaufes 34

Bruno Büchele

2.2.1 Geomorphologische Laufabschnitte und Laufentwicklung 34

2.2.2 Eigenschaften der Gewässerform 38

2.2.3 Uferstrukturen und Überflutungscharakteristika 46

2.3 Abfluss- und Strömungsverhältnisse 50

Bruno Büchele

2.3.1 Hydrologische Analyse der Abflussverhältnisse im 20. Jahrhundert 50

2.3.2 Hydraulische Kenngrößen im Längsverlauf 61

2.4 Fest- und Schwebstoffhaushalt 66

Stephan Naumann und Emil Gölz

2.4.1 Feststoffhaushalt der Elbe 66

2.4.2 Schwebstoffhaushalt und Geschiebeeinträge der Nebenflüsse der Elbe 77

2.5 Partikelgebundene Schadstoffe im Elbeeinzugsgebiet 92

René Schwartz und Ilka Keller

2.5.1 Umweltrelevante Matrix 93

2.5.2 Lokalisierung der Schadstoff-Quellregionen 94

2.5.3 Schadstoffcluster 94

2.5.4 Zeitliche und räumliche Entwicklung der Schadstoff belastung 96

2.6 Lebensgemeinschaften in Fluss und Aue 103

Matthias Scholten, Meike Kleinwächter und Lothar Täuscher

2.6.1 Ausgewählte Organismengruppen 105

2.6.2 Habitate und Biozönosen der Elbe und ihrer Auen 115

2.7 Sozioökonomische Situation und Nutzungen 141

2.7.1 Sozioökonomische Charakterisierung 142

Mariele Evers und Mathias Scholz

2.7.2 Landwirtschaftliche Nutzung 146

Mariele Evers und René Schwartz

2.7.3 Forstwirtschaftliche Nutzung 156

Stephan Bonn

2.7.4 Auen als Rohstoff lagerstätte 166

Mathias Scholz und Frank Messner

2.7.5 Tourismus und Freizeitnutzungen 172

Birgit Krummhaar, Annette Sagner-Kasparick und Michael Weber

2.7.6 Weitere Nutzungen der Elbe 180

Sebastian Kofalk, Matthias Scholten und Ralf Baufeld

3 Prozesse und Wirkungen wasserbaulicher Maßnahmen 183

3.1 Ursachen und Auswirkungen der Sohlenerosion 184

Petra Faulhaber

3.2 Buhnen und ihre Auswirkungen auf Uferstrukturen und Lebensgemeinschaften 189

3.2.1 Aufbau und Funktion von Buhnen im Regelungssystem der Elbe 189

Carsten Wirtz und Petra Faulhaber

3.2.2 Hydraulische und morphodynamische Phänomene der Buhnenströmung 196

Petra Faulhaber, Martin Krebs und Carsten Wirtz

3.2.3 Detailuntersuchungen zur Hydraulik in Buhnenfeldern 201

Martin Krebs und Carsten Wirtz

3.2.4 Detailuntersuchungen zur Morphodynamik in Buhnenfeldern 205

Carsten Wirtz und Martin Krebs

3.2.5 Auswirkungen von Buhnen auf die Lebensgemeinschaften der Uferzone 209

Matthias Scholten (3.2.5.1); Michael Dirksen (3.2.5.2); Meike Kleinwächter (3.2.5.3); Anselm Krumbiegel (3.2.5.4)

3.3 Auswirkungen von Deichen auf die Grünlandvegetation in der Aue 228

Ilona Leyer

3.3.1 Grundwasserregime und Morphologie 228

3.3.2 Reaktion von Grünlandarten auf die Hydrologie der aktiven und inaktiven Aue 230

3.3.3 Ursachen für die Veränderungen der Verteilungsmuster von Pflanzenarten nach Deichbau 236

4 Konzepte und Konflikte auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung der Flusslandschaft 239

4.1 Leitbilder und Entwicklungsziele in der Diskussion 239

Sebastian Kofalk, Petra Faulhaber, Matthias Scholten und Ralf Baufeld

4.1.1 Planerisch-methodische Grundlage: Leitbilder, Entwicklungsziele, Maßnahmen 239

4.1.2 Die Entwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen 241

4.1.3 Strategiepapiere mit Leitbildern und Entwicklungszielen 242

4.1.4 Fazit zum Fortschritt bei der Entwicklung eines Leitbildes

für die Flusslandschaft Elbe 246

4.2 Beiträge zu den Komponenten der Leitbilder und Entwicklungsziele 247

4.2.1 Beiträge zur Definition naturnaher Referenzzustände und Erarbeitung von Bewertungsgrundlagen aus hydromorphologischer Sicht 247

Bruno Büchele

4.2.2 Konzepte zur Strukturierung von aquatischen Habitaten und Biozönosen 254

Matthias Scholten

4.2.3 Aquatische Fauna: Aspekte für Leitbilder, Entwicklungsziele, Parameter und Indikatoren 259

Matthias Scholten (4.2.3.1); Franz Schöll (4.2.3.2)

4.3 Beispiele für Zielkonflikte und Kompromisspotenziale 268

Matthias Scholten, Petra Faulhaber, Ralf Baufeld und Sebastian Kofalk

4.3.1 Leitbilder und Konfliktpotenziale für hochwassergeschützte Siedlungs- und Wirtschaftsräume 268

4.3.2 Leitbilder und Konfliktpotenziale für eine naturnahe Auenentwicklung 272

4.3.3 Entwicklungsziele und Konfliktpotenziale für die Schifffahrt 275

4.3.4 Entwicklungsziele und Beispiele für Konfliktlösungen 278

5 Potenziale flussbaulicher Maßnahmen zur Verbesserung

der Struktur und Dynamik in Fluss und Aue 291

5.1 Maßnahmen zur Stabilisierung der Flusssohle 293

Petra Faulhaber

5.1.1 Grundsätzliche Wirkungsmechanismen und Konzeption 293

5.1.2 Maßnahmen im Gewässerbett 296

5.1.3 Maßnahmen im Vorland 301

5.1.4 Geschiebebewirtschaftung 304

5.2 Wasserbauliche Möglichkeiten zur Steigerung der Vielfalt von Uferstrukturen 307

Michael Dirksen und Matthias Scholten (Einleitung)

5.2.1 Modifizierte Buhnengruppen – Modellierung und Analyse 309

Michael Dirksen, Martin Krebs und Matthias Scholten

5.2.2 Knick- und Kerbbuhnen – hydraulische und ökologische Wirkungen 325

Meike Kleinwächter, Andreas Anlauf, Bernd Hentschel, Silke Rödiger und Uwe Schröder

5.2.3 Morphologische und biozönotische Aspekte von Parallelwerken 329

Carsten Wirtz, Erik Fladung und Matthias Scholten

5.3 Deichrückverlegungen und ihre Wirksamkeit unter Aspekten des Hochwasserschutzes und der Auenökologie 334

Dirk Schwanenberg, Maren Niemeyer, Bruno Büchele und Petra Faulhaber,

Kapitel 5.3.4 von weiteren Autoren

5.3.1 Ziele und Effekte von Deichrückverlegungen 335

5.3.2 Untersuchungen zu möglichen Deichrückverlegungen an der Elbe 339

5.3.3 Auswirkungen von Deichrückverlegungen auf die Grundwasserverhältnisse 353

5.3.4 Auswirkung von Deichrückverlegungen auf die Biozönose 358

Herbert Reusch, Rainer Brinkmann, Brigitte Fabel †, Claus-Joachim Otto

und Stephan Speth (5.3.4.1); Ralf Baufeld (5.3.4.2)

6 Weitere Ansätze zur Entwicklung und Bewertung von Struktur und Dynamik der Elbe 367

6.1 Erosionsminderung am Beispiel der Elbe-Erosionsstrecke 368

Petra Faulhaber

6.1.1 Sohlstabilisierungskonzept der Elbe zwischen Mühlberg und Saalemündung 368

6.1.2 Pilotmaßnahme Klöden 370

6.1.3 Stand der Realisierung von Maßnahmen zur Erosionsminderung und Ausblick 372

6.2 Wirkung von Deichrückverlegungen am Beispiel Lenzen 374

Petra Faulhaber, ergänzt durch Eva Mosner

6.2.1 Maßnahmenbeschreibung 374

6.2.2 Hydraulisch-morphologische Untersuchungen zur Deichrückverlegung 376

6.2.3 Nachweise zu hydraulisch-morphologischen Wirkungen der Deichrückverlegung 376

6.2.4 Erfolgskontrolle und Nachnutzung von Erfahrungen 379

6.3 Beispiele für Habitatmodellierungen für die Fauna 382

Matthias Scholten und Michael Dirksen

6.3.1 Das Modulare Habitat-Modell (MHM) für Fische 383

6.3.2 Das Redundanz-Analyse (RDA)-Habitatmodell „Makrozoobenthos der Elbe“ 386

6.4 Weichholzauenwaldentwicklung an Bundeswasserstraßen: ein Konzept unter Berücksichtigung der Hochwassersicherheit 389

Eva Mosner, Boris Lehmann und Ilona Leyer

6.4.1 Einleitung 389

6.4.2 Renaturierungspotenzial für Weichholzauen: Ein Beispiel an der Mittleren Elbe 391

6.4.3 Schlussfolgerung – Auenwaldentwicklung und Hochwasserschutz:

ein erreichbares Ziel 397

6.5 Die Informationsplattform „Undine“ 398

Daniel Schwandt und Gerd Hübner

6.5.1 Einleitung 398

6.5.2 Aufbau und Inhalt der Informationsplattform 398

6.5.3 Ausblick 400

6.6 Integriertes Schadstoff- und Sedimentmanagement 401

René Schwartz und Ilka Keller



7 Zusammenfassung, Fazit und Ausblick 47

Ralf Baufeld, Sebastian Kofalk, Petra Faulhaber, Matthias Scholten, Fritz Kohmann, Meike Kleinwächter und Jost Kühlborn

7.1 Zusammenfassung 407

7.2 Fazit 413

7.3 Aufgaben des Fluss(gebiets-)managements 420

7.4 Ausblick und künftige Fragestellungen 423

Band 3: Management und Renaturierung von Auen im Elbeeinzugsgebiet

8 Einleitung und Zielsetzung 429

8.1 Ausgangslage und Zielsetzung 429

8.2 Integriertes Flussgebiets- und Auenmanagement 431

8.3 Aufbau des vorliegenden Bandes 433

9 Rahmenbedingungen und Bewertungsgrundlagen für eine

umweltverträgliche Entwicklung von Auen 437

9.1 Rechtliche Rahmenbedingungen für eine umweltverträgliche Entwicklung

von Auen 438

Mariele Evers und Ralf Baufeld

9.1.1 Naturschutz 438

9.1.2 Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz 443

9.1.3 Agrarumweltmaßnahmen und Vertragsnaturschutz 449

9.1.4 Instrumente der Raumordnung 451

9.2 Indikation und Bewertung 453

Mathias Scholz, Thomas Horlitz, Michael Weber und Ilona Leyer

9.2.1 Was ist Bioindikation? 453

9.2.2 Indikation und Bewertung 455

9.2.3 Verwendung von Indikatoren für die Leitbild- und Zielentwicklung 456

9.3 Vom Leitbild zur Maßnahme 458

Thomas Horlitz, Mathias Scholz, Michael Weber und Ilona Leyer

9.3.1 Begriffe und Definitionen, Methodik 458

9.3.2 Leitbilder für Auen: Fallbeispiele 462

9.3.3 Prozess der Entscheidungsfindung 471

9.4 Leitbilder für Auen: Tourismus und Freizeitnutzungen 474

Birgit Krummhaar, Annette Sagner-Kasparick und Michael Weber

9.4.1 Trends im Tourismussektor 474

9.4.2 Allgemeine Leitbildvorgaben 475

9.4.3 Leitbild naturverträglicher Tourismus 477

9.5 Zielkonflikte mit Nutzungen 479

9.5.1 Zielkonflikte Auenentwicklung und bauliche Maßnahmen 480

Karl-Heinz Jährling

9.5.2 Schadstoffinduzierte Probleme für die Fischerei und Landwirtschaft 487

Frank Krüger und Ralf Baufeld

10 Steuerung einer umweltverträglichen Entwicklung von Auen –

Maßnahmen und Auswirkungen 501

10.1 Ökologisch ausgerichteter Hochwasserschutz 503

Karl-Heinz Jährling, Mariele Evers, Mathias Scholz und Ralf Baufeld

10.1.1 Hintergründe 503

10.1.2 Wege zu tragfähigen Konzepten 505

10.1.3 Deichrückverlegungen 509

10.1.4 Funktion von Weichholzauengehölzen in der Elbaue und deren Bedeutung für den Hochwasserschutz 516

10.2 Altarm- und Altwasserrevitalisierung 522

Karl-Heinz Jährling

10.2.1 Wiederanschluss Kurzer Wurf bei Klieken 522

10.2.2 Anschluss Baggerloch Parchau 524

10.2.3 Komplexmaßnahme „Renaturierung Alte Elbe Lostau“ 526

10.2.4 Zusammenfassung und Ausblick 530

10.3 Ermittlung prioritärer Räume 532

Mariele Evers und Ralf Baufeld

10.3.1 Auswahl von Vorrangflächen zur Revitalisierung 532

10.3.2 Zielfestlegung für die Revitalisierung von Auen 534

10.3.3 Das Biotopentwicklungspotenzial zur Identifikation von Schwerpunktstandorten am Beispiel der Stromtalwiesen 536

10.4 Umwelt- und naturschutzfachlich angepasste landwirtschaftliche Nutzung – Leitbilder, Maßnahmen und Kosten 542

Mariele Evers, Kapitel 10.4.4 von Heike Brenken

10.4.1 Ziele und Begriffsdefinitionen 542

10.4.2 Flächenbezogene Maßnahmen und deren Kosten für eine umwelt- bzw. naturschutzverträgliche Nutzung 544

10.4.3 Zusammenfassende Bewertung der Ergebnisse der Maßnahmenauswirkungen auf Betriebsebene und Schlussfolgerungen 561

10.4.4 Ökonomische Auswirkungen der Leitbildvarianten auf die Landwirtschaft auf Regionsebene 564

Heike Brenken

10.5 Neue Konzepte zur Landnutzung in Auen 570

Edgar Reisinger

10.5.1 Ausgangslage: Hochwasserschutz verbessern und Pflanzennährstoffbelastung verringern 570

10.5.2 Konzept der naturnahen ganzjährigen Beweidung 572

10.5.3 Best-practice-Beispiel – Hutelandschaft Rodachaue bei Stressenhausen 574

10.5.4 Mehr Platz für naturnahe Flüsse – eine volkswirtschaftliche und eine betriebswirtschaftliche Frage 576

10.6 Regionalvermarktung naturschutzverträglicher Produkte 578

Antje Wirthgen

10.6.1 Marketingziele und -strategien 579

10.6.2 Produktpolitik 580

10.6.3 Distributions- und Preispolitik 584

10.6.4 Kommunikationspolitik 586

10.6.5 Schlussfolgerungen für ein Marketing-Konzept 587

10.7 Umweltgerechte forstwirtschaftliche Nutzung und Hartholzauenwaldentwicklung 588

Stephan Bonn

10.7.1 Reaktion von Bäumen auf unterschiedliche hydrologische Bedingungen 589

10.7.2 Möglichkeiten zur Naturverjüngung 591

10.7.3 Situation der Ulmen innerhalb des Hartholzauenwaldes 596

10.7.4 Wiederanlage von Auenwäldern 58

10.8 Umweltverträglicher Kiesabbau 600

Mathias Scholz und Frank Messner

10.8.1 Kiesabbauvorhaben im Planungs- und Genehmigungsprozess 600

10.8.2 Nutzungskonflikte und ihre Bewertung 601

10.9 Umweltverträglicher Tourismus 603

Birgit Krummhaar, Annette Sagner-Kasparick, Michael Weber und Thomas Horlitz

10.9.1 Naturschutzszenarien und ihre Auswirkungen auf die touristischen

Landschaftsfunktionen 603

10.9.2 Handlungsansätze und Empfehlungen für die touristische Entwicklung 608

10.10 Kosten und Nutzen von Entwicklungskonzepten für die aktive Aue 611

Alexandra Dehnhardt und Jürgen Meyerhoff

10.10.1 Kosten 611

10.10.2 Der Nutzen einer nachhaltigen Entwicklung in der Stromlandschaft Elbe 625

11 Entscheidungshilfen und Handlungsempfehlungen für eine ökologisch orientierte Nutzung und Entwicklung von Auen 637

11.1 Neues Auenverständnis für die Elbe 638

Mathias Scholz, Guido Puhlmann und Ralf Baufeld

11.2 Ansätze zur umsetzungsorientierten Entwicklungsplanung 642

Mariele Evers

11.2.1 Zielgruppen, Kommunikation und Öffentlichkeitsbeteiligung 642

11.2.2 Einsatz von Leitbild- und Zielentwicklung als Grundlage für Kooperationen .644

11.2.3 Berücksichtigung ökonomischer Aspekte bei naturschutzkonformer

landwirtschaftlicher Nutzung 647

11.2.4 Integrierte regionale Entwicklungsplanung für Auenlandschaften 649

11.2.5 Anpassung behördlicher Naturschutzarbeit 649

11.3 Handlungsempfehlungen für Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz 651

Mariele Evers

11.3.1 Wasserrahmenrichtlinie als „verbindendes Instrument“ 652

11.3.2 Anforderungen an die unterschiedlichen Handlungsfelder 653

11.4 Landwirtschaftliche Handlungsempfehlungen 658

Mariele Evers und Ralf Baufeld

11.4.1 Erhalt und Entwicklung von naturschutzfachlich relevantem Grünland 659

11.4.2 Einkommensalternativen für eine umwelt- und naturschutzverträgliche Landwirtschaft 663

11.4.3 Rahmenbedingungen für die landwirtschaftliche Nutzung in Auen 664

11.5 Förderstrategien für eine auenverträgliche Landwirtschaft 667

Edgar Reisinger

11.5.1 Umsetzungsmöglichkeiten einer auenverträglichen Landwirtschaft 668

11.5.2 Auswahl von Vorrangflächen zur Wiedergewinnung von Überschwemmungsflächen 675

11.5.3 Landschaftsästhetik 677

11.5.4 Ausblick 678

11.6 Forstliche Handlungsempfehlungen 680

Stephan Bonn

11.6.1 Möglichkeiten der Verjüngung von Hartholzauenwäldern 680

11.6.2 Möglichkeiten der Wiederherstellung von Hartholzauenwäldern 683

11.6.3 Hinweise für die forstliche Nutzung von Hartholzauenwäldern 684

11.7 Nutzen-Kosten-Analyse 686

Jürgen Meyerhoff und Alexandra Dehnhardt

11.7.1 Das Instrument Nutzen-Kosten-Analyse 686

11.7.2 Bewertete Varianten von Maßnahmen an der Elbe 687

11.7.3 Ergebnisse der Nutzen-Kosten-Analyse 691

11.7.4 Fazit 694

11.8 Entscheidungsunterstützungssysteme für das integrierte Flussgebietsmanagement 695

Sebastian Kofalk, Mariele Evers, Jean-Luc De Kok, Malte Grossmann und Sven Lautenbach

11.8.1 Management-Herausforderungen und EUS 695

11.8.2 Das EUS für das Flussgebietsmanagement aus der „Elbe-Ökologie“-Forschung 698

11.8.3 Fazit und Ausblick 712

12 Zusammenfassung, Fazit und Ausblick 75

Ralf Baufeld, Mariele Evers, Sebastian Kofalk und Michael Weber

12.1 Zusammenfassung 715

12.2 Fazit 721

12.3 Ausblick und künftige Fragestellungen 725

Literatur — gesamt 731

Abbildungsverzeichnis 781

Tabellenverzeichnis 786

Abkürzungen und Glossar 789