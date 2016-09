Kaum ein anderer Fluss rückte in den letzten Jahren so in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses wie die Elbe. Stand sie zunächst für die Teilung zwischen Ost und West, ist die Elbe zu einem Symbol für die Einigung Deutschlands und Europas geworden. Diese Ereignisse spiegelten sich auch im ökologischen Zustand der Flusslandschaft wider. So verschlechterte sich bis zu Beginn der 1990-er Jahre die Gewässerqualität drastisch. Andererseits waren die Auen noch relativ vielfältig strukturiert. Vor diesem Hintergrund etablierte das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) den Forschungsverbund „Elbe-Ökologie“. Denn eine nachhaltige Entwicklung des gesamten Einzugsgebiets erfordert wissenschaftlich basierte Handlungsstrategien, die den Strom, seine Auen und sein Einzugsgebiet als funktionale Einheit betrachten. Die drastischen Auswirkungen der Flut 2002 und der extremen Trockenheit 2003 unterstreichen dies. Diese Buchreihe schließt nun wesentliche Erkenntnislücken über das natürliche Beziehungsgefüge einer Flusslandschaft und stellt umsetzungsorientierte Konzepte vor. Die Autoren des vorliegenden Bandes 4 widmen sich der Untersuchung der Lebensräume der Elbe und ihrer Auen. Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf Untersuchungen der für deren Lebensgemeinschaften maßgeblichen Standorteigenschaften und Steuerfaktoren. Mit modernen Methoden der Statistik und Modellierung wurden Indikationssysteme zur Bewertung des aktuellen Zustandes und Modellsysteme zur Prognose der Auswirkungen menschlicher Eingriffe in den Wasser- und Nährstoffhaushalt auf Lebensgemeinschaften der Elbe und ihrer Auen entwickelt. Mit Hilfe dieser Instrumente wurden ökologisch anzustrebende und sozioökonomisch vertretbare Handlungsstrategien zur Erhaltung und Regeneration der Lebensräume der Elbe und ihrer Auen abgeleitet. Somit werden auch Hilfestellungen für das Erreichen nationaler und internationaler Vereinbarungen und Gesetze, wie der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie, der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie und dem Hochwasserschutz, gegeben.

Vorwort zur Buchreihe

Vorwort der Herausgeber des vorliegenden Bandes

Autorenverzeichnis

Teil I: Wissenschaftliche Ziele – Methodischer Gesamtansatz – Untersuchungsraum 1

Jochen Schanze, Robert Schwarze, Hans-Burkhard Horlacher, Clemens Deilmann 1

1 Einleitung 3

Jochen Schanze 3

e2 Ziele des Verbundvorhabens VERIS-Elbe 7

Jochen Schanze 7

3 Grundbegriffe des Hochwasserrisikomanagements 9

Jochen Schanze 9

4 Methodischer Gesamtansatz – Konzept, Methoden und Modelle 13

Jochen Schanze, Robert Schwarze, Hans-Burkhard Horlacher, Clemens Deilmann 13

4.1 Konzeptioneller Rahmen 13

4.2 Hochwasserrisikosystem und gekoppelte Modellierung 13

4.3 Zukünfte, Bewertung und Umsetzungsinstrumente 16

4.4 Zusammenhang der Projektkomponenten 17

4.5 Beteiligung 19

5 Untersuchungsraum Elbeeinzugsgebiet mit Flussaue des deutschen Elbelaufs 23

Axel Sauer, Jochen Luther, Jochen Schanze 23

5.1 Einordnung und Koordination des Flussgebiets 23

5.2 Klimatische Verhältnisse 26

5.3 Einzugsgebiet und Hydrographie 26

5.4 Nutzung der Aue 27

5.5 Vorhandener Hochwasserschutz 28

Teil II: Entstehung und Ausbreitung von Hochwasserwellen 29

Robert Schwarze, Dirk Carstensen 29

6 Aufgabe des Teilthemas 31

Robert Schwarze 31

6.1 Überblick über die Modelle 32

6.2 Das hydrologische Einzugsgebiet der Elbe 33

7 Niederschlag-Abfluss-Modellierung für das Elbe-Einzugsgebiet mit LISFLOOD 35

Michael Wagner 35

7.1 Fragestellung 35

7.2 Modellkonzept und Datengrundlagen 35

7.2.1 Struktur des Modells LISFLOOD 35

7.2.2 Datengrundlagen zur Parametrisierung von LISFLOOD 36

7.2.3 Klimaszenariodaten 36

7.3 Ergebnisse für das Klima des 20. Jahrhunderts 38

7.3.1 Durchflüsse aus dem STAR-Basisszenario 1951–2003 38

7.3.2 Durchflüsse aus dem Reanalysezeitraum von REMO 1950–2000 39

8 Hydrodynamisch-numerische Modellierung der Elbe mit WAVOS 43

Peter Burek, Silke Rademacher 43

8.1 Fragestellung 43

8.2 Modellerstellung 43

8.2.1 Hydrodynamischer Modellansatz 43

8.2.2 Aufbau des hydrodynamischen Modells WAVOS Elbe 45

8.2.3 Randbedingungen 47

8.2.4 Erstellung von Querprofilen aus digitalen Geländemodellen 47

8.2.5 Elbespezifische Modellgrundlagen 48

8.2.6 Kalibrierung und Validierung 50

8.3 Methodik der Berechnung 52

8.3.1 Methode der instationären Berechnung 52

8.3.2 Methode der stationären Berechnung 52

9 Hydrodynamisch-numerische Modellierung ausgewählter Abschnitte der Elbe mit SMS 55

Dirk Carstensen, Thomas Kopp 55

9.1 Ziele 55

9.2 Grundlagen 55

9.2.1 Datengrundlage 55

9.2.2 Anwendungsgebiet des Strömungsmodells 56

9.2.3 Voruntersuchungen zur numerischen Modellierung seitlicher Ausleitungsbauwerke 57

9.3 Grundsätze der Modellerstellung 60

9.3.1 Berechnungsnetz 60

9.3.2 Geländemodell 61

9.3.3 Rauheit und Viskosität 61

9.3.4 Randbedingungen 62

9.3.5 Kalibrierung und Validierung 64

9.4 Numerische Modelle ausgewählter potenzieller Flutpolder 65

9.4.1 Nünchritz (nahe Riesa) 65

9.4.2 Aussig (nahe Mühlberg) 66

9.4.3 Dautzschen (nahe Torgau) 67

9.4.4 Axien (nahe Pretzsch) 68

9.4.5 Lödderitz (nahe Aken) 69

9.4.6 Burg (nahe Parchau) 70

10 Kopplung der hydrologischen und hydrodynamisch-numerischen Modelle LISFLOOD, WAVOS und SMS 73

Peter Burek, Dirk Carstensen, Thomas Kopp, Silke Rademacher, Carsten Schmidt, Robert Schwarze, Michael Wagner 73

10.1 Fragestellung 73

10.2 Kopplung LISFLOOD-WAVOS 74

10.2.1 Methodik 74

10.2.2 Ergebnisse 75

10.3 Kopplung WAVOS-SMS 76

10.3.1 Methodik 76

10.3.2 Ergebnisse 76

11 Bewertung der Hochwasser-Auftretenswahrscheinlichkeit mittels statistischer Verfahren 83

Carsten Schmidt, Robert Schwarze, Michael Wagner 83

11.1 Fragestellung 83

11.2 Überblick zu Methoden und Datengrundlagen 84

11.3 Monokriterielle statistische Verfahren 89

11.3.1 Ex-Post-Bewertung beobachteter Hochwasser im Längsschnitt 89

11.3.2 Schwellenwertstatistik zur Auswahl der größten Hochwasserereignisse 90

11.3.3 Ex-Post-Bewertung simulierter Hochwasser im Längsschnitt 92

11.3.4 Statistische Bewertung von Retentionsmaßnahmen im Längsschnitt 94

11.4 Multikriterielles Verfahren der gekoppelten Niederschlag-Abfluss-Statistik 96

11.4.1 Bereitstellung verschiedener Niederschlags-Eingangsdaten 96

11.4.2 Analyse am Beispiel eines Hochwasserentstehungsgebietes der Elbe 97

11.4.3 Nutzungsmöglichkeiten 99

Teil III: Geländemodell – Überschwemmungsgebiete – Retentionspotenziale 105

Hans-Burkhard Horlacher, Gotthard Meinel, Nguyen Xuan Thinh 105

12 Aufgabe des Teilthemas 107

Dirk Carstensen, Hans-Burkhard Horlacher 107

13 Simulationsfähiges digitales Geländemodell für das Überschwemmungsgebiet des deutschen Elbelaufs 109

Tobias Krüger, Gotthard Meinel 109

13.1 Fragestellung 109

13.2 Abgestuftes digitales Geländemodell (DGM) vom Deichvorland bis zum Überschwemmungsgebiet 109

13.2.1 Aufnahmeverfahren zur Digitalen Geländemodellierung 109

13.2.2 DGM im Verbundvorhaben VERIS-Elbe 112

13.2.3 Festlegung des Untersuchungsgebietes 114

13.3 Simulation von Deichverlegungen 117

13.3.1 Digitales Deichmodell 117

13.3.2 Deichdetektion 118

13.3.3 Deichextraktion 119

13.3.4 Deichintegration 120

13.3.5 Genauigkeitsbetrachtung 122

13.4 Überschwemmungsflächen 123

13.4.1 Wassertiefenmodellierung im Flussschlauch 123

13.4.2 Wasserstandsmodellierung im potenziellen Überflutungsgebiet 126

14 Multikriterielle Bewertung der Retentionspotenziale der deutschen Elbaue 129

Rico Vogel, Nguyen Xuan Thinh 129

14.1 Fragestellung 129

14.2 Überblick über die Methodik 130

14.3 Indikatorgestützte Ermittlung von Raumwiderständen 131

14.3.1 Wirkungsanalyse zur Entwicklung eines Indikatorensystems 131

14.3.2 Geodatenprozessierung zur Erstellung von Basis-und Indikatordatensätzen135

14.3.3 Ermittlung von Indikatorgewichten 139

14.3.4 Ermittlung von Raumwiderständen 140

14.4 Vergleich potenzieller Retentionsflächen 142

15 Grobkonzeption von Flutpoldern 151

Dirk Carstensen, Thomas Kopp 151

15.1 Ziele 151

15.2 Allgemeine Festlegungen 151

15.2.1 Wahl des Bemessungsereignisses 151

15.2.2 Einlaufbauwerke 154

15.2.3 Deiche 156

15.2.4 Auslaufbauwerke 160

15.2.5 Geländemodellierungen 161

15.2.6 Binnenentwässerung 161

15.2.7 Grobkostenschätzung 162

15.3 Wasserbauliche Grobkonzeptionen 164

15.3.1 Nünchritz 164

15.3.2 Aussig 166

15.3.3 Dautzschen 168

15.3.4 Axien 170

15.3.5 Lödderitz 172

15.3.6 Burg 174

Teil IV: Hochwasserschäden an Gebäuden, Anlagen und Infrastruktur 177

Thomas Naumann, Clemens Deilmann 177

16 Übersicht über das Teilthema 179

Thomas Naumann, Clemens Deilmann 179

17 Typologie von Bauobjekten und Hochwasserschäden für das Untersuchungsgebiet183

Thomas Naumann, Johannes Nikolowski, Sebastian Golz 183

17.1 Fragestellung 183

17.2 Gebäudetypologie und Schadensprognose 185

17.2.1 Baukonstruktiv begründete Abgrenzung von Gebäudetypen 185

17.2.2 Hochwasserbedingte Schadensbilder an Gebäuden 190

17.3 Synthetische Wasserstand-Schaden-Beziehungen (Schadensfunktionen) 193

17.3.1 Methodische Entwicklung synthetischer Schadensfunktionen 193

17.3.2 Gebäudetypenspezifische Untersuchungsergebnisse 198

18 Raumstrukturelle Gliederungen und ökonomische Grundlagen zur Schadenswertabschätzung 209

Karin Gruhler, Jörg Hennersdorf, Walter Pflügner 209

18.1 Fragestellung 209

18.2 Raumstrukturelle Gliederungen 209

18.2.1 Methodische Grundlagen – Typenbildung und raumstrukturelle Gliederungsansätze 210

18.2.2 Vorgehensweise im Rahmen der raumstrukturellen Gliederung des definierten Untersuchungsgebietes 213

18.2.3 Ergebnisse der raumstrukturellen Gliederung des Untersuchungsgebietes 219

18.3 Ökonomische Grundlagen und Beiträge zur Abschätzung von Hochwasserschäden 229

18.3.1 Ökonomische Grundlagen der Abschätzung von Hochwasserschäden und Praxisdefizite 229

18.3.2 Entwicklungen im Verbundvorhaben VERIS-Elbe, Erfahrungen und Ergebnisse232

19 Raum-zeitlich hochauflösende Simulation von Hochwasserschäden mit HOWAD 241

Marco Neubert 241

19.1 Fragestellung 241

19.2 Modellgrundlagen und Datenaufbereitung 241

19.3 Berechnung der Schäden für einzelne Nutzungskategorien 243

19.3.1 Schäden an Wohngebäuden 243

19.3.2 Schäden an Gewerbegebäuden, Sport-und Freizeitgebäuden sowie öffentlichen Gebäuden 244

19.3.3 Schäden an weiteren Landnutzungsflächen 245

19.4 Ergebnisse und Unsicherheiten 245

19.4.1 HOWAD-Modell und Berechnungsergebnisse 245

19.4.2 Unsicherheiten und Evaluierung 247

19.4.3 Fazit 248

Teil V: Alternative Zukünfte für das Hochwasserrisikosystem der Elbe 251

Jochen Schanze 251

20 Übersicht über das Teilthema 253

Jochen Schanze 253

21 Abbildung des Hochwasserrisikosystems 255

Jochen Schanze, Jochen Luther 255

21.1 Fragestellung 255

21.2 Systemkonzept eines Hochwasserrisikosystems 256

21.2.1 Hintergrund und Forschungsstand zur systemisch-integrierten Beschreibung von Hochwasserrisiken 256

21.2.2 Beschreibung eines Hochwasserrisikosystems 258

21.2.3 Beschreibung der Kategorien des SPRC-Konzeptes 261

21.3 Veränderungspotenziale und Steuerbarkeit des Hochwasserrisikosystems der Elbe 264

21.3.1 Identifizierung von veränderlichen bzw. steuerbaren Faktoren(gruppen) 265

21.3.2 Veränderung von Faktoren(gruppen) 269

21.3.3 Steuerung von Faktoren(gruppen) 270

21.3.4 Berücksichtigung von Veränderung und Steuerung für das Elbeeinzugsgebiet270

22 Konzeption von Zukünften für das Hochwasserrisikosystem der Elbe 275

Jochen Luther, Jochen Schanze, Michael Wagner, Reinhard Schinke 275

22.1 Fragestellung 275

22.2 Konzeption der Szenarios als alternative Zukünfte 276

22.2.1 Grundlagen 276

22.2.2 Konzeption und Begriffe 277

22.2.3 Storylines für die regionalen Ausprägungen externer Entwicklungsrahmen 280

22.2.4 Leitprinzipien für die Zusammenstellung von Handlungsalternativen 287

22.2.5 Sonstige Annahmen für zufallsabhängige Randbedingungen 290

22.3 Projizierte Einflüsse des Klimawandels auf hochwasserrelevante Wetterereignisse 291

22.3.1 Die IPCC Szenarios 291

22.3.2 Downscaling-Methoden und Klimaszenarios im Verbundvorhaben VERIS-Elbe292

22.3.3 Entwicklung hochwasserrelevanter Wetterereignisse 293

22.4 Dynamik gesellschaftlicher Triebkräfte im Elbegebiet 296

22.4.1 Annahmen zur Entwicklung der Bevölkerung im Elbegebiet 296

22.4.2 Wirtschaftlich-technische Entwicklung 298

22.4.3 Landnutzungswandel in der deutschen Elbaue 301

22.5 Handlungsoptionen im Bereich Wasserbau und Wasserwirtschaft 303

22.6 Handlungsoptionen zur Verringerung der Vulnerabilität von Gebäuden 304

22.6.1 Grundsätzliches zur Bauvorsorge 304

22.6.2 Exemplarische Analyse von Elementen der nassen Bauvorsorge 307

22.6.3 Auswirkung der Bauvorsorge auf die Wasserstand-Schaden-Beziehung 310

22.6.4 Ergebnisse, Schlussfolgerungen und offene Fragen 313

22.7 Komposition von Zukünften 315

22.7.1 Zusammenstellung der Entwicklungsrahmen aus Wandelszenarios 315

22.7.2 Zusammenstellung der Handlungsalternativen aus Handlungsoptionen 315

22.7.3 Komposition verschiedener Typen alternativer Zukünfte 316

Teil VI: Analyse und Bewertung der Zukünfte 327

Jochen Schanze, Robert Schwarze, Hans-Burkhard Horlacher, Clemens Deilmann 327

23 Übersicht über das Teilthema 329

Jochen Schanze, Robert Schwarze, Hans-Burkhard Horlacher, Clemens Deilmann 329

24 Veränderungen des Hochwasserregimes durch die Zukünfte 331

Michael Wagner, Robert Schwarze, Carsten Schmidt, Thomas Kopp, Dirk Carstensen, Peter Burek 331

24.1 Fragestellung 331

24.2 Veränderung innerhalb des Szenariozeitraumes 331

24.3 Hochwasserlängsschnitte des Baselineszenarios 334

24.4 Flutpolder – eine der möglichen Handlungsoptionen 337

24.5 Kernaussagen 339

25 Veränderung der Hochwasserschäden und -risiken 343

Marco Neubert, Jochen Luther, Jochen Schanze 343

25.1 Fragestellung 343

25.2 Risiken für die Referenzszenarios 343

25.3 Risiken unter dem Einfluss des Klimawandels und des gesellschaftlichen Wandels 344

25.4 Risiken mit Wirkungen der strategischen Handlungsalternativen 345

25.4.1 Wirksamkeit der strategischen Handlungsalternativen 346

25.4.2 Robustheit ausgewählter strategischer Handlungsalternativen 346

25.5 Gegenüberstellung von Entwicklungsrahmen und Handlungsalternativen 348

25.6 Diskussion 348

26 Bewertung der Zukunft 351

Jochen Schanze, Jochen Luther 351

26.1 Effektivität der Handlungsalternativen 351

26.2 Robustheit der Handlungsalternativen 351

Teil VII: Verwertbarkeit der Ergebnisse 353

Jochen Schanze, Robert Schwarze, Hans-Burkhard Horlacher, Clemens Deilmann 353

27 Verfügbarkeit ausgewählter Ergebnisse in einem webbasierten Entscheidungsunterstützungswerkzeug 355

Melanie Petroschka, Jochen Schanze, Jochen Luther, Ulrich Walz, Rico Vogel 355

27.1 Zielstellung 355

27.2 Inhaltliche und funktionale Konzeption 355

27.3 Methodische und technische Umsetzung 356

27.4 Die interaktive Benutzeroberfläche 358

28 Rechtliche und planerische Umsetzungsinstrumente 365

Gerold Janssen, Stefan Greiving 365

28.1 Fragestellung 365

28.2 Spezifische Rechtsfragen bei Extremereignissen 365

28.2.1 Enteignungsgleicher Eingriff 366

28.2.2 Enteignender Eingriff 366

28.2.3 Enteignung 366

28.2.4 Inhalts- und Schrankenbestimmungen 367

28.2.5 Einfachgesetzlicher Billigkeitsausgleich 368

28.2.6 Bauleitplanungsschäden 369

28.2.7 Zulässige Restriktionen in Raumordnungsgebieten 370

28.2.8 Fazit 372

28.3 Einsatzmöglichkeiten von Zielvereinbarungen 372

28.3.1 Zielvereinbarungen als Modell einer Output-orientierten Steuerung 372

28.3.2 Ergebnisse 375

28.3.3 Diskussion 375

29 Empfehlungen für Politik und Fachbehörden 379

Jochen Schanze, Robert Schwarze, Hans-Burkhard Horlacher, Clemens Deilmann 379

29.1 Handlungsfeld Wasserwirtschaft 380

29.2 Handlungsfeld Siedlungs-und Regionalentwicklung 381

29.3 Weiterte Aufgaben für mittel-bis langfristige Risikovorsorge 381

30 Interpretation der Gesamtergebnisse 383

Jochen Schanze, Robert Schwarze, Hans-Burkhard Horlacher, Clemens Deilmann 383

30.1 Einordnung der Ergebnisse 383

30.2 Beantwortung der Forschungsfragen 384

30.3 Forschungsbedarf 385

Anhang 387

Abbildungsverzeichnis 389

Tabellenverzeichnis 393

Abkürzungsverzeichnis 395

Glossar 403