Auswirkungen des globalen Wandels auf Wasser, Umwelt und Gesellschaft im Elbegebiet

Autoren und Mitwirkende VII

Teil I: Forschungsfragen – Methodischer Ansatz – Ergebnisse

I‑ 1 Herausforderungen des globalen Wandels für die Elbe‑Region. 3

Frank Wechsung

I‑1.1 Einleitung 3

I‑1.2 Theoretische Vorbetrachtungen zu Forschungsansatz und Methodik 7

I-1.2.1 Nachhaltigkeit als ökonomische Kategorie. 7

I-1.2.2 Wahrnehmungs-, Bewertungs- und Objektivierungslücken 9

I-1.2.3 Der Integrative Methodische Ansatz (IMA) zur tendenziellen Durchsetzung des Nachhaltigkeitsgebotes. 12

I‑1.3 Kristallisationspunkte und Lösungsansätze für künftige Wassernutzungskonflikte in der deutschen Elberegion. 14

I-1.3.1 Historische Nachhaltigkeitsdefizite und -gebote in der Region 14

I-1.3.2 Wasserbezogene Trends des globalen Wandels im Elbeeinzugsgebiet. 16

I‑1.4 Spezifizierung des globalen Wandels und von Handlungsalternativen 22

I‑1.5 Ergebnisse der Entwicklung, Analyse und Bewertung von Szenarien des globalen Wandels in GLOWA‑Elbe I 24

I-1.5.1 Klimawandelszenarien im Elbeeinzugsgebiet. 25

I-1.5.2 Nährstoffbelastung im Gesamtgebiet der Elbe unter besonderer Berücksichtigung des deutschen Teilgebietes. 33

I-1.5.3 Wasserhaushalt und Erträge im deutschen Teilgebiet der Elbe. 35

I-1.5.4 Landwirtschaft im deutschen Teilgebiet der Elbe 37

I-1.5.5 Landschaftswandel im deutschen Teilgebiet der Elbe. 38

I-1.5.6 Unstrut – Landnutzung in einer ackerbaulichen Intensivregion. 38

I-1.5.7 Gewässermanagement und Gewässergüte im Flussgebiet Spree-Havel. 41

I‑1.6 Resümee. 53

I‑ 2 Der Integrative Methodische Ansatz von GLOWA‑Elbe. 59

Frank Messner, Volker Wenzel, Alfred Becker, Frank Wechsung

I‑2.1 Einleitung 59

I‑2.2 Die Ursprünge des IMA in Integrated‑Assessment‑Ansätzen von PIK und UFZ 60

I‑2.3 Der IMA in seiner Grundfassung zu Projektbeginn von GLOWA‑Elbe I 62

I‑2.4 Die Umsetzung des IMA 65

I‑2.5 Ausblick. 68

I‑ 3 Der Integrative Methodische Ansatz im stringenten Sprachkalkül 71

Volker Wenzel

I‑3.1 Einleitung 71

I‑3.2 Basis‑Kategorien und Repräsentanten. 71

I‑3.3 Definitionen und Beispiele für Repräsentanten von Basis‑Kategorien 73

I‑3.4 Der Formalismus des Sprachentwurfs. 76

I‑3.5 Erkenntnistheoretische Funktion des IMA. 79

Teil II: Szenarien und ausgewählte Folgen für den deutschen Teil des Elbegebietes

II‑ 1 Klimaszenarien für den deutschen Teil des Elbeeinzugsgebietes 85

Daniela Jacob und Friedrich-Wilhelm Gerstengarbe

II‑1.1 Regionale Klimasimulationen zur Untersuchung der Niederschlagsverhältnisse in heutigen und zukünftigen Klimaten 89

Daniela Jacob und Katharina Bülow

II‑1.2 Klimaprognose der Temperatur, der potenziellen Verdunstung und des Nieder‑

schlags mit NEURO‑FUZZy‑Modellen. 96

Eberhard Reimer, Sahar Sodoudi, Eileen Mikusky, Ines Langer

II‑1.3 Simulationsergebnisse des regionalen Klimamodells STAR. 110

Friedrich-Wilhelm Gerstengarbe und Peter C. Werner

II‑ 2 Mögliche Effekte des globalen Wandels im Elbeeinzugsgebiet 119

II‑2.1 Politik‑ und Bürgerszenarien. 119

II-2.1.1 Perspektiven der Landbewirtschaftung im deutschen Elbegebiet unter

dem Einfluss des globalen Wandels – Ergebnisse eines interdisziplinären

Modellverbundes. 119

Horst Gömann, Peter Kreins, Christian Julius

II-2.1.2 Zukunft Landschaft – Bürgerszenarien zur Landschaftsentwicklung 129

Detlev Ipsen, Uli Reichhardt, Holger Weichler

II‑2.2 Szenarienfolgen für den Wasser‑ und Nährstoffhaushalt – Überblick. 137

Horst Behrendt

II-2.2.1 Mögliche Auswirkungen von Änderungen des Klimas und in der

Landwirtschaft auf die Nährstoffeinträge und -frachten. 139

Horst Behrendt, Dieter Opitz, Markus Venohr, Mojmir Soukup

II-2.2.2 Folgen von Klimawandel und Landnutzungsänderungen für den Landschaftswasserhaushalt und die landwirtschaftlichen Erträge im Gebiet der deutschen Elbe 151

Fred F. Hattermann, Valentina Krysanova, Frank Wechsung

Teil III: Integrierte regionale Analysen in Teilgebieten

III‑ 1 Das Unstrutgebiet – Einführung, Methodik und Ergebnisse 167

Beate Klöcking und Thomas Sommer

III‑1.1 Untersuchungen zum rezenten Wasser‑ und Stoffhaushalt im Unstrutgebiet. 172

Thomas Sommer und Steffi Knoblauch

III‑1.2 Wie ändert sich die Landnutzung? – Ergebnisse betrieblicher und ökosystemarer Impaktanalysen 184

Uta Maier

III‑1.3 Das Unstrutgebiet – Die Modellierung des Wasser‑ und Stoffhaushaltes

unter dem Einfluss des globalen Wandels. 195

Beate Klöcking, Thomas Sommer, Bernd Pfützner

III‑ 2 Spree‑Havel. 209

III‑2.1 Problem‑ und Konfliktanalyse bei der integrierten Wasserbewirtschaftung im Gesamtgebiet Spree‑Havel 209

III-2.1.1 Probleme der integrierten Wasserbewirtschaftung im Spree-Havel-Gebiet im Kontext des globalen Wandels 209

Uwe Grünewald

III-2.1.2 Integrierte partizipations- und modellgestützte Wasserbewirtschaftung im

Spree-Havel-Gebiet 219

Alfred Becker

III-2.1.3 Großräumige Wasserbewirtschaftungsmodelle als Instrumentarium für das

Flussgebietsmanagement 223

Stefan Kaden, Michael Schramm, Michael Redetzky

III-2.1.4 Exemplarische Umsetzung des Integrativen Methodischen Ansatzes am

Oberlauf der Spree. 234

Frank Messner, Michael Kaltofen, Oliver Zwirner, Hagen Koch

III‑2.2 Obere Spree. 242

III-2.2.1 Wasserwirtschaftliche Handlungsstrategien im Spreegebiet oberhalb Berlins. 242

Michael Kaltofen, Hagen Koch, Michael Schramm

III-2.2.2 Integrative wasserwirtschaftliche und ökonomische Bewertung von

Flussgebietsbewirtschaftungsstrategien. 260

Frank Messner, Michael Kaltofen, Hagen Koch, Oliver Zwirner

III‑2.3 Spreewald 273

III- 2.3.1 Das Integrationskonzept Spreewald und Ergebnisse zur Entwicklung des

Wasserhaushalts. 273

Ottfried Dietrich

III-2.3.2 Auswirkungen von Klima- und Grundwasserstandsänderungen auf Bodenwasserhaushalt, Biomasseproduktion und Degradierung von Niedermooren

im Spreewald. 284

Marco Lorenz, Kai Schwärzel, Gerd Wessolek

III-2.3.3 Vegetationsentwicklung im Spreewald vor dem Hintergrund von Klimaänderungen und ihre Bewertung aus naturschutzfachlicher Sicht 294

Ulrich Bangert, Gero Vater, Ingo Kowarik, Jutta Heimann

III-2.3.4 Berücksichtigung des Wertes von Feuchtgebieten bei der ökonomischen

Analyse von Bewirtschaftungsstrategien für Flussgebiete am Beispiel der Spreewaldniederung 304

Malte Grossmann

III‑2.4 Berlin / Untere Havel. 325

III-2.4.1 Integrierende Studien zum Berliner Wasserhaushalt. 325

Volker Wenzel

III-2.4.2 Veränderungen im Wasserdargebot und in der Wasserverfügbarkeit im Großraum Berlin 346

Claudia Rachimow, Bernd Pfützner, Walter Finke

III-2.4.3 Auswirkungen des globalen Wandels auf die Gewässergüte im Berliner Gewässernetz. 357

Tanja Bergfeld, Torsten Strube, Volker Kirchesch

Anhang

Abbildungsverzeichnis 371

Tabellenverzeichnis 379

Szenarienverzeichnis 383

Modellverzeichnis GLOWA‑Elbe I 387

Projektstruktur 393

Abkürzungsverzeichnis 395

Glossar 403