Namibia befindet sich nach Beendigung der Apartheid und den ersten demokratischen Wahlen im Jahr 1989 in einer politischen und sozialen Transformationsphase. Ein Bestandteil dieser Phase ist es, die Aufhebung der ungleichen Besitzverhältnisse zwischen einzelnen Bevölkerungsgruppen zu erreichen, die als Ausdruck und Merkmal der Apartheid gelten. Im Rahmen dessen wird eine Landreform sowohl als politische als auch als wirtschaftliche Lösung gesehen. Das nationale Umsiedlungs-Programm (National-Resettlement-Programme) wird in Farmgebieten umgesetzt, die durch eine ungleiche Besitzverteilung zwischen der schwarzen und weißen Bevölkerung gekennzeichnet sind. Um diesen Dualismus aufzubrechen, können sich ehemals benachteiligte Namibier für eine Umsiedlung im Ministerium für Landfragen bewerben. Das Ministerium kauft zu diesem Zweck Farmen, die auf dem freien Markt angeboten werden und siedelt dort ausgewählte Bewerber an. Dieses Programm setzt sich zum Ziel, eine historische Wiedergutmachung, eine ausgleichende Landbesitzverteilung und eine Armutsminderung in ländlichen Regionen zu realisieren.

Vorwort III

Abstrakt IV

Inhaltsverzeichnis VI

Abkürzungsverzeichnis VIII

Abbildungsverzeichnis X

Einführung 1

1 Landreform in Namibia: Eine Annäherung 1

1.1 Forschungsstand 7

1.2 Forschungsfrage und Forschungsdesign 11

1.3 Aufbau der Arbeit 13

2 Untersuchungsmethodik 17

2.1 Datenerhebungsverfahren 18

2.2 Qualitative Datenauswertung 23

3 Landreform und Entwicklung ländlicher Regionen 25

3.1 Begriffsbestimmungen 25

3.2 Stellenwert von Landreform und Entwicklung ländlicher Regionen 30

Landumverteilung in Namibia 37

4 Region des südlichen Afrika und die Landfrage 37

4.1 Entwicklungsprozesse und Demokratiebestrebungen 39

4.2 Landreform im südlichen Afrika: zwei Beispiele 46

4.2.1 Landverteilung in Simbabwe 47

4.2.2 Landverteilung in Südafrika 50

4.3 Das südliche Afrika: Demokratisierung und Landreform 58

5 Namibia als Staat im gesellschaftlichen Umbruch 61

5.1 Physischgeographische Einordnung der Untersuchungsregion 63

5.2 Politisch-historische Entwicklung in Namibia 71

5.2.1 Präkoloniale Wanderung und deutsche Kolonialzeit 72

5.2.2 Ausbau der Rassentrennung 79

5.3 Politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen nach der Unabhängigkeit 87

5.3.1 Demokratisierungsprobleme auf regionaler und lokaler Ebene 87

5.3.2 Wirtschaftsgeographische Ausgangslage nach der Unabhängigkeit 89

5.3.3 Transformation der sozio-ökonomischen Gesellschaft 94

5.4 Landfrage als Aspekt wirtschaftlicher Entwicklung und

politisch-demokratischer Prozess 100

6 Umsetzung von Landreform als Bestandteil der Transformationsphase in Namibia 103

6.1 Ausgangslage: Landumverteilung nach der Unabhängigkeit 103

6.2 National-Resettlement-Programme: Programm zur Landumverteilung

in kommerziellen Farmgebieten 109

6.3 Beteiligte Akteursgruppen im National-Resettlement-Programme 114

6.4 Entwicklung der Landumverteilung von 1991 bis 2007 116

7 Auseinandersetzung mit dem National-Resettlement-Programme

unter Berücksichtigung der Akteursgruppen 124

7.1 Wahrnehmung vom National-Resettlement-Programme durch die Akteursgruppen 125

7.1.1 Ministry of Lands and Resettlement 126

7.1.2 Zielgruppe der ehemals benachteiligten Namibier 134

7.1.3 Organisationen/Institutionen 145

7.2 Prägende Faktoren für die Auseinandersetzung mit der Landumverteilung 155

7.2.1 Politische Partizipation und Kommunikation 156

7.2.2 Historischer und gesellschaftlicher Stellenwert der Landumverteilung 159

8 Analyse der Ergebnisse: Landumsiedlung seit Erlangung der Unabhängigkeit 163

Schlussbetrachtung 177

9 Zusammenfassung 177

10 Ausblick 184

Literaturverzeichnis 186