Veränderung und Management extremer Hochwasserereignisse in großen Flussgebieten am Beispiel der Elbe

Der Band 12 des VERIS-Elbe Verbundprojektes des BMBF „Konzepte für die nachhaltige Entwicklung einer Flusslandschaft“ vereint die Methodologie, Wirkungsanalyse und Umsetzungsstrategie von Elbe-Hochwasserereignissen aus der Gegenwart bis in die nahe Zukunft. 28 Autoren vor allem vom Leibnitz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V., der TU Dresden, der Bundesanstalt für Gewässerkunde, der Landestalsperrenverwaltung und von Planungsbüros beschäftigen sich in 30 Abschnitten mit Geländemodellen, Hochwasserwellen, Niederschlags-Abfluss-Modellen, hydrodynamisch-numerischen Modellen, mit Poldern, Retention, Hochwasserschäden an Bauobjekten, Risikobewertung, Klimawandel sowie rechtlichen und politischen Fragestellung. Alles am länderübergreifenden Fallbeispiel der Elbe etwas gewöhnungsbedürftig, unterteilt in 7 Kapiteln. So heißt es im letzten Kapitel „Über die Betrachtung der Gegenwart hinaus erfolgt insbesondere die prospektive Einbeziehung des regionalen Klimawandels und gesellschaftlichen Wandels sowie von konkreten wasserbaulichen und baulich-konstruktiven Maßnahmen zur Risikoreduktion.“ Die zum großen Teil beschreibenden und analysierenden Ausführungen werden in einigen Abschnitten sehr konkret, so z. B. bei den aufgeführten Beispielen von Flutpoldern bis hin zu Wiederherstellungskosten von Flutschäden an Gebäuden. Das Buch vermittelt sehr gut einzelne Herangehensweisen bei der Risikoanalyse von Hochwasserereignissen, konzeptionellen Planungen von Gegenmaßnahmen, Schadensanalysen und Auswirkungen zunehmender Extremereignisse in Zusammenhang mit der Vorhersage der Bevölkerungsentwicklung. Eine interessante Lektüre nicht nur für Wissenschaftler, sondern auch hilfreich für Politiker bei der Entscheidungsfindung über Bebauungskonzepte in Hochwasserschutzgebieten.

WasserWirtschaft 9/2016