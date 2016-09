Wie kommen Knochen und Blätter, Abdrücke von Meeresmuscheln und Ammoniten in feste Gesteine der Alpen - Hunderte von Kilometern von jeder Küste entfernt? Welche Kräfte haben diese spröden Gesteine wie ein Tischtuch in Falten gelegt? Wie sah das Allgäu einmal aus, welche Tiere und Pflanzen lebten in dieser Landschaft, lange vor den ersten Menschen? Wie sah dieses Gebiet in der Eiszeit aus? Antworten auf diese und viele andere Fragen gibt die dritte vollständig überarbeitete Auflage des Buches "Bau und Werden der Allgäuer Landschaft". Das Werk ist soeben erschienen und erzählt die wechselvolle Geschichte des Allgäus über einen Zeitraum von mehr als 300 Millionen Jahren.

Das neue Buch von Autor und Herausgeber Professor Dr. Herbert Scholz aus Olching bei München basiert auf dem inzwischen hoffnungslos veralteten Werk "Ehe denn die Berge wurden" seines aus Kempten stammenden Vaters Udo Scholz und Franz Müller aus dem Jahre 1965 und der ersten Ausgabe "Das Werden der Allgäuer Landschaft" von Udo und Herbert Scholz (1981). Letzterer schrieb das Buch 1995 völlig neu. Und nun, über 20 Jahre später, liegt die dritte Auflage vor - wiederum gründlich überarbeitet mit neuesten Erkenntnissen aus der Forschung, teilweise neu bebildert und mit zusätzlichen Abschnitten, zum Beispiel was die frühere Nutzung Allgäuer Mineralien und Gesteine angeht.

Wer das Buch in die Hand nimmt, denkt im ersten Moment an ein schwer verdauliches wissenschaftliches Werk: relativ kleine Schrift, viele Schwarz-Weiß-Skizzen und ein im Gegensatz zu den früheren Auflagen stark erweitertes Literaturverzeichnis mit über tausend Titeln. Wer dann aber in den Text einsteigt, ist schnell fasziniert von der Materie.

Früher ein riesiger Ozean

Die Sprache ist trotz aller wissenschaftlicher Fundiertheit klar und für Laien verständlich. Unvermeidliche Fachausdrücke werden in Klammern oder Fußnoten erklärt. Das Buch erhebt auch keinen Anspruch auf eine allein gültige Sichtweise der Entstehung der Allgäuer Landschaft. Abweichende Theorien werden ebenfalls aufgeführt.

Unbestritten unter den Wissenschaftlern ist übrigens die Theorie vom Ur-Ozean Tethys, der vor 300 Millionen Jahren große Teile des heutigen Europas bedeckte - auch das Gebiet des Allgäus. So erklärt sich, dass Geologen und auch so manche Wanderer immer wieder in den Allgäuer Alpen versteinerte Meeresmuscheln oder Fischknochen finden.