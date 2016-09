Etwa 4,65 Milliarden Jahre hat unser Planet Erde nun schon auf dem Buckel. Könnten wir mit einem Raumschiff in die Vergangenheit zurückfliegen, würden wir sie in ihren früheren Stadien wohl kaum wiedererkennen. Je weiter zurück unsere virtuelle Zeitreise geht, desto lückenhafter werden die Befunde, die wir aus heutigen Gesteinen, Fossilien oder Mineralien gewinnen. Die Konfiguration der Kontinente und Ozeane hat sich im Laufe der Zeiten grundlegend gewandelt. Gesteine und Fossilien aus den verschiedenen Zeiten stellen die Zeugnisse dieser Prozesse dar. Das Buch beginnt mit allgemeinen Grundlagen wie Gebirgsbildungsprozessen, Stoffkreisläufen, Fossilisationsprozessen oder Datierungsmethoden. Die beiden folgenden Kapitel befassen sich mit dem Archaikum und dem Proterozoikum. Das letzte, bei weitem umfangreichste Kapitel ist schließlich dem Phanerozoikum gewidmet, der Zeit vom Kambrium bis heute, mit einem kurzen Ausblick auf die Zukunft. Unterkapitel widmen sich den unterschiedlichen Regionen auf der Erde und der Entwicklung der Tier- und Pflanzenwelt. Zahlreiche Farbabbildungen typischer Aufschlüsse und Landschaften und einiger wichtiger Fossilien lockern den naturgemäß höchst komplexen Inhalt auf. Eine größere Zahl an Sonderthemen (z.B. Fossillagerstätten wie Rhynie in Schottland, Solnhofener Plattenkalk, die Steinkohle des Ruhrgebiets und andere Rohstofflagerstätten, der Chixulub-Impakt an der Kreide-Tertiär-Grenze, etc.) gehen mehr ins Detail. Ein längeres Glossar, ein Stichwortverzeichnis sowie weiterführende Literaturzitate schließen das Buch ab. Diese trotz des nicht gerade dünnen Umfangs immer noch als gerafft zu bezeichnende Übersicht über die Erdgeschichte gibt insgesamt eine gute Einführung in dieses Thema, in der alle wichtigen Aspekte berücksichtigt sind. Trotz der durchgehend in Schwarzweiß gehaltenen Grafiken sind diese generell übersichtlich und aussagekräftig. Sie sagen oft mehr als viele Worte. Leider haben sich aber eine ganze Anzahl vermeidbarer Fehler oder Unschärfen eingeschlichen. So geistert immer wieder ein „Silurium“ herum und die Verwendung des obsoleten Begriffs „Rotliegendes“ dürfte so manchen Paläozoiker auf die Palme bringen. Gesteinsgruppennamen wie Buntsandstein, Muschelkalk, Keuper, Lias, Dogger oder Malm sind keine adäquaten Begriffe für erdgeschichtliche Zeitangaben. Manche Fischsaurier wurden weitaus größer als die angegebenen 4 Meter und starben bereits in der frühen Oberkreide aus, nicht erst am Ende derselben. Auch mit den Schreibweisen von Namen hat es der Autor nicht so genau genommen. Ein jurassisches Leitfossil namens „Schlotheimia varians“ ist wohl aus der jurassischen Schlotheimia angulata und der kreidezeitlichen Schloenbachia varians mutiert, „Bositra bronni“ eine unzulässige Kreuzung aus Bositra buchi und Steinmannia bronni, beides Muscheln aus dem jurassischen Posidonienschiefer. „Archaeopterix“ wäre passend für den bisher unbenannt gebliebenen gallischen Hahn aus der Asterix-Serie, nicht aber für den Urvogel aus dem Solnhofener Plattenkalk vom „Blumberg“ bei Eichstätt. Aus dem bekannten Urweltmuseum Hauff in Holzmaden ist gar ein „Umweltmuseum“ geworden. Dies sind nur einige wenige herausgegriffene Beispiele, die verdeutlichen, dass ein an sich wichtiges Buch durch Mängel aufgrund fehlender Fachkorrektur letztlich an Vertrauen beim Leser einbüßt. Die Stärke des Buchs liegt eindeutig bei den geologischen Aspekten der Erdgeschichte und gibt speziell Studenten der Erdwissenschaften und damit verknüpfter Fächer oder einem sonst erdgeschichtlich interessierten Leserkreis einen kompakten Leitfaden zu einem erschwinglichen Preis.

Günter Schweigert

FOSSILIEN Heft 2 (März 2014)