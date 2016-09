Regionale Hydrogeologie von Deutschland

Die Monografie ist die erste, umfassende regionale Beschreibung der Hydrogeologie der gesamten Bundesrepublik Deutschland nachdem bereits vor mehr als 20 Jahren erstmals eine regionale Hydrogeologie der neuen Länder erschienen war. Mehr als 50 Fachautoren aller Staatlichen Geologischen Dienste (SGD) der Bundesländer sowie der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe haben nunmehr für die Gesamtschau einen Beitrag geleistet, neun Autoren aus sechs Diensten (A. Beer, J.-G. Fritsche, M. Hübschmann, T. Kärcher, B. Nommensen, E. Reutter, H. Schuster, B. Wagner & M. Zaepke) fungieren als Hauptbearbeiter. Die Texte sind nach Angaben des Verlages so formuliert, dass sie sowohl dem Fachmann einen schnellen Überblick liefern als auch dem interessierten Laien verständlich sind. Das vollständig vierfarbige, gebundene Werk enthält eine hydrogeologische Übersichtskarte, 36 Detailkarten, zahlreiche hydrogeologische und geologische Schnitte sowie weit über 100 Farbfotos.

Im Vorwort wird seitens der federführenden ad-hoc-AG Hydrogeologie der SGD darauf verwiesen, dass die Erarbeitung der Monographie im Zusammenhang mit den Aufgaben der europäischen WRRL sowie der darauf aufbauenden Grundwasserrichtlinie der EU stand. Seit 2002 wurde für Deutschland eine hydrogeologische Raumgliederung erarbeitet, welche die regionale Grundlage für die detaillierte textliche Beschreibung von zehn hydrogeologischen Großräumen, 36 hydrogeologischen Räumen sowie 247 hydrogeologischen Teilräumen darstellt. In der Einleitung wird erläutert, dass die Teilräume darüber hinaus in über 1000 hydrogeologische Einheiten gegliedert sind, die in der Hydrogeologischen Übersichtskarte von Deutschland im Maßstab 1:200000 (HÜK200) dargestellt seien. Unter dem angegebenem Link auf der Seite der BGR finden sich die georeferenzierten GIS-Daten der Teilräume sowie der übergeordneten Elemente, leider jedoch nicht der hydrogeologischen Einheiten. Die verwendete Gliederung der Räume und Teilräume orientiert sich stark an naturräumlichen Merkmalen der physischen Geographie, darauf wird in der Erläuterung explizit hingewiesen, auch bei der Wahl der dem Band seitens des Verlags beigegebenen Schlagworte kommt dies zum Ausdruck. Vor allem im Großraum 1 („Nord- und mitteldeutsches Lockergesteinsgebiet") enthalten die beschriebenen Teilräume dadurch oftmals eine sehr heterogene Bandbreite charakteristischer hydrogeologischer Attribute.

Der Band enthält in graphisch sehr ansprechend gestalteter Form für die regional auftretenden, jeweils wichtigsten Grundwasserleiter eine Beschreibung der in der HÜK200 enthaltenen hydrogeologischen Attribute Gesteinsart. Hohlraumart, Verfestigung, hydraulische Durchlässigkeit und geochemischer Gesteinstyp. Ebenfalls enthalten ist eine Charakterisierung des Stockwerkbaus (Lithologie und Abfolge) der hydrogeologischen Einheiten sowie ihrer Mächtigkeiten. Erwähnt wird jeweils auch die Grundwasserdynamik mit Flurabständen und Vorflut- sowie Potenzialverhältnissen. Ergiebigkeiten und hydrogeochemische Aspekte werden randlich erwähnt. Zudem wird auf die Wasserwirtschaftliche Bedeutung des jeweiligen Teilraumes und die Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung eingegangen. Bei letzterem fehlt dazu leider die Erwähnung der methodischen Grundlage.

In informativer und auch sehr anschaulicher Form enthält der Band bei einigen Teilräumen die Darstellung der Lagerungsverhältnisse des Untergrundes in Form hydrogeologischer Schnitte. Wünschenswert wäre für jeden Teilraum ein solcher Schnitt sowie eine einheitliche Syntax (z. B. zu den Begriffen Grundwasserober- bzw. -druckfläche), genauso wie eine Verortung der jeweiligen Schnittspuren in den einleitend pro hydrogeologischem Raum bei gegebenen Übersichtskarten. Auch für die oftmals sehr aufschlussreichen Fotos wäre eine Verortung in den Übersichtskarten denkbar. Diese vermitteln derzeit im Band einen stark hydrogeographisCh geprägten Eindruck, der durch die Aufnahme der Darstellung der hydrogeologischen Einheiten sicher an (hydro)geologischer Schärfe gewinnen würde.

Dem Glossar im Anhang wäre bei einigen Begriffen (z. B. exfiltrierend/infiltrierend) der Abgleich mit den üblichen hydrogeologischer Termini förderlich gewesen. Ebenso hätte es die Einbindung der Literaturzitate in die textliche Beschreibung dem Leser erleichtert, sich bei Bedarf noch tiefgründiger zu informieren. Quellenangaben finden sich leider ausschließlich bei den Schnitten und den (sehr wenigen) Kartendarstellungen.

Die Monographie wurde allen Mitgliedern der FH-DGGV bereits als Jahresgabe zu Weihnachten 2015 überreicht. Zu wünschen ist ihr, dass sie darüber hinaus weite Verbreitung im Nichtmitgliederkreis erreicht, damit das umfangreich dokumentierte hydrogeologische Wissen auch bei den Nachbardisziplinen wahrgenommen wird.

S. Hannappel, Berlin

Grundwasser - Zeitschrift der Fachsektion Hydrogeologie (2016) 21, S. 86-87