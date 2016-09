Bodenatlas Deutschland

Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) in Hannover hat den ersten Bodenatlas für Deutschland herausgegeben. Er erscheint am 04. Januar 2016 und ist über die E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung oHG (Nägele u. Obermiller, Schweizerbart Science Publishers, Stuttgart) zu beziehen. Das 144 Seiten umfassende Werk enthält 48 thematische Karten, die grundlegende Informationen zum Aufbau, den Eigenschaften und Funktionen der Böden in Deutschland liefern. Die Mehrzahl der Karten liegt im Maßstab 1:3.000.000 vor. Ergänzende Karten sind im Maßstab 1:4.400.000 bis 1:8.000.000 erstellt. Grundlage für die thematischen Karten sind die Profil- und Flächendaten der Bodenübersichtskarte 1:1.000.000 von Deutschland sowie Informationen des Fachinformationssystems Bodenkunde der BGR (FISBo BGR). Einige der im Atlas vorzufindenden Karten existierten bereits, wurden aber für dieses Werk aktualisiert. Der größte Teil der Karten wurde jedoch neu entworfen.

Der Atlas ist in sieben Kapitel gegliedert und wird mit einem Glossar abgeschlossen. Die Karten liefen u. a. Informationen zu bodenphysikalischen und bodenchemischen Kennwerten, zum Wasser- und Stoffhaushalt des Bodens sowie zu Gefährdungen und Potenzialen der Böden in Deutschland. Die Karten werden durch sehr ausführliche und sehr gut verständliche Erläuterungstexte, Grafiken und Fotos ergänzt, wobei insbesondere die sehr schön ausgeführten, farbigen Grafiken die jeweilige Thematik zusätzlich veranschaulichen und vermitteln (nicht bei allen Themen vorhanden). Kapitel 1 und 2 vermitteln in verständlicher Art und Weise bodenkundliches Grundwissen, so dass der Atlas durch diesen systematischen Aufbau auch für nicht Bodenkundler nutzbar ist. Daher richtet sich die Publikation sowohl an Fachleute als auch „an ein breites, an Umwelt- bzw. geowissenschaftlichen Themen interessiertes Publikum aus allen gesellschaftlichen Bereichen, einschließlich Forschung, Ausbildung, Wirtschaft, Verwaltung, und Politik“, so die BGR. Aufgrund des systematischen Aufbaus des Werkes und der verständlichen Sprache, eignet es sich auch hervorragend für Schul- und Studienzwecke bzw. für den Geographie- oder Erdkundeunterricht an höheren Schulen (sofern es diesen überhaupt noch gibt!).

Aufgrund des kleinen Maßstabs der Karten (1:3.000.000) ergeben sich selbstredend Vereinfachungen, die jedoch im Vergleich der unterschiedlichen Themenkarten auch ein Gesamtbild der naturräumlichen Ausstattung Deutschlands und seiner Landschaftsgeschichte ermöglichen (z. B. Vergleich der Karten Gestein, Relief, Klima und Bodenmächtigkeit). Sehr gut gelungen ist auch das Kapitel 6 „Boden in Gefahr“. Neben den thematischen Karten und ausführlichen Texten sind es hier insbesondere die Grafiken zur Bodenerosion und Bodenverdichtung, die hervorstechen. Auf den Seiten 62 und 63 hat sich jedoch ein Fehler eingeschlichen. Thema ist dort der Humus bzw. die organische Substanz. Die Karte zeigt den Gehalt des Oberbodens (oberer Teil des Mineralbodens = A-Horizont) an organischer Substanz in Masse-%. Für den deutschen Alpenraum werden 15-< 30 % angegeben, was für viele kalkalpine Böden nicht zutrifft. Oft liegen deren Gehalte an organischer Substanz im Oberboden zwischen 5 und 10 %. Bei einigen Karten (z. B. Seite 60 Zusammensetzung der Böden) hätte das Einfügen von Hilfsmarkierungen (Zahlen, Buchstaben) in Legende und Karte (wie z. B. in geologischen Karten) die Lesbarkeit erleichtert. Vorbildlich hingegen zu sehen auf den Seiten 54 und 55 (Bodenübersichtskarte).

Insgesamt ist der Bodenatlas Deutschland für jeden geowissenschaftlich Interessierten sehr zu empfehlen und in seiner Art sowie hervorragenden Ausstattung einmalig. Das komplette Inhaltsverzeichnis findet sich online bei Schweizerbart. Zudem gibt es durch den Aufbau eines Atlas-Informationssystems eine Internetanwendung unter www.bodenatlas.de. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite der BGR. Es bleiben zum Schluss zwei Fragen: Kennt Herr Sigmar Gabriel tatsächlich den Bodenkundler Friedrich Albert Fallou? Aus einer möglichen Antwort ergäbe sich die zweite Frage: Wer hat das Grußwort für Herrn Sigmar Gabriel auf Seite 5 verfasst?

Alexander Stahr

Ahabc.de - Das Magazin für Boden und Garten, 03.01.2016